5人が立候補した自民党総裁選は、告示から3日目、小泉氏と高市氏を軸とした戦いの行方はどうなるのか。



24日は、午後1時から日本記者クラブ主催の討論会が開かれ、物価高対策や外交･安全保障政策など幅広い分野で論戦が交わされました。その中で、平均賃金の「100万円増加」を掲げている小泉氏に対して質問が集中しました。



（林 芳正 氏 → 小泉 進次郎 氏）

「100万円給料を増やすと、方向性は私の1パーセント実質成長と一緒だと思っております。先ほどインフレ対応型というお話がありました。大体どれぐらいのインフレ率、物価上昇水準を想定されておられるのか」





（小泉 進次郎 氏）「実質賃金は1パーセント程度の成長を続けていく、そして日銀の物価目標2パーセント、このことを前提にした時に、（平均賃金は）2023年の419万円が2030年には515万円に約100万円アップする」（高市 早苗 氏 → 小泉 進次郎 氏）「現在の賃上げ目標のペースを維持するということ、これで実現をしていかれるということなんですが、具体的にどういう風にして実現するのか」（小泉 進次郎 氏 ）「賃上げの促進税制を活用する、そして、また、中小企業･小規模事業者、そういったところでいえば、やはり中小企業も省力化投資、DX、こういったことを進めていける日本政府の後押しが必要だと思います。政策を総動員して、賃上げの実現、これを成し遂げていきたいと思います」これに対し高市氏は、賃上げした企業の多くは業績が改善しないまま賃上げしていると指摘。（高市 早苗 氏）「人材確保のための防衛的な賃上げでございますので。対応というのはかなり難しいんじゃないかと思いました」一方で、石破政権を継承する姿勢を見せている林氏に対しては…。（茂木 敏充 氏 → 林 芳正 氏）「具体的に政策の中で、例えば現金給付も含めてですね、何を継承し、そして何を変えていくのか、お話いただければと思います」（林 芳正 氏）「この（給付金）2万円、公約をして、しかし選挙には敗れました。これを固執をするつもりはありませんが、約束したことを、これをベースにですね、やはり即効性のあるこの物価高対策ということで、これと、ガソリン税の暫定税率の廃止と、即効性のある、今年、年内にもできるものだという風に思っております」（茂木 敏充 氏）「（給付金は）国民の皆さんから明確にNOと言われたわけですから、これは修正ではなくて、私はですね、転換すべきだと思っています」そして質問は、安全保障の分野に…。（小泉 進次郎 氏 → 小林 鷹之 氏）「小林氏は、防衛費対GDP比2パーセントでは到底足りないという立場の中で、どの程度まで引き上げて行かれるのか」（小林 鷹之 氏）「私は他国にいわれてこの防衛費を上げるというのは、それは筋違いだと思っています。自らのことは自らで決める。そして、やはり積み上げだという風に思っています。2パーセントじゃ到底足りないと思っていますが、その先のことは、これから速やかにその分析をする中で積み上げていくべきだと考えています」次の総理大臣候補になる自民党総裁。その席に座るのは、誰になるのでしょうか。