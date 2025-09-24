逮捕が報じられた俳優・遠藤健慎、所属事務所が言及 「多大なるご心配とご迷惑を」事実確認中、大河ドラマ『青天を衝け』など出演
ヒラタオフィスは24日、公式ホームページを更新。逮捕が報じられた所属俳優の遠藤健慎（24）について言及した。
【写真】8月中旬のインスタには…清水尋也と仲睦まじい様子を披露していた遠藤健慎
発表で「弊社所属・遠藤健慎に関する報道について」と題し、「弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております」と説明。「この度は、関係者の皆さま、ならびに日頃よりご支援くださっている皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また「今後の対応につきましては、確認が整い次第、速やかにご報告申し上げます」と締めくくった。
遠藤は、9月3日に麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕された俳優・清水尋也（26）とともに、大麻を所持していたと報じられた。
2000年11月24日生まれ、静岡県出身。ヒラタオフィス所属。ドラマ『黄金風景』（10年）、映画『スノーフレーク』（11年）、映画『グッバイエレジー』（17年）、ドラマ『明日の約束』（17年）、ドラマ『高嶺と花』（19年）、ドラマ『いとしのニーナ』（20年）、ドラマ『さくらの親子丼』（20年）、大河ドラマ『青天を衝け』（21年）、映画『劇場版 美しい彼〜eternal〜』（23年）などに出演した。
【写真】8月中旬のインスタには…清水尋也と仲睦まじい様子を披露していた遠藤健慎
発表で「弊社所属・遠藤健慎に関する報道について」と題し、「弊社所属俳優・遠藤健慎に関する報道につきまして、現在、関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております」と説明。「この度は、関係者の皆さま、ならびに日頃よりご支援くださっている皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
遠藤は、9月3日に麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕された俳優・清水尋也（26）とともに、大麻を所持していたと報じられた。
2000年11月24日生まれ、静岡県出身。ヒラタオフィス所属。ドラマ『黄金風景』（10年）、映画『スノーフレーク』（11年）、映画『グッバイエレジー』（17年）、ドラマ『明日の約束』（17年）、ドラマ『高嶺と花』（19年）、ドラマ『いとしのニーナ』（20年）、ドラマ『さくらの親子丼』（20年）、大河ドラマ『青天を衝け』（21年）、映画『劇場版 美しい彼〜eternal〜』（23年）などに出演した。