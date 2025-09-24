宝塚大劇場 （C）ORICON NewS inc.

　宝塚歌劇団は24日、宙組公演で使用している楽曲「海ゆかば」について、同日の公演から歌唱しないと明らかにした。

　公式サイトに「宙組公演『BAYSIDE STAR』の一部演出の変更について」と題して発表。

　「『BAYSIDE STAR』のS22Aにて使用している楽曲『海ゆかば』については、当該楽曲を歌唱すること、あるいは使用することに対し、様々なご意見を頂戴していることを受け、当社において熟考を重ねた結果、本日9月24日の公演より歌唱は行わないこととし、11月22日に初日を迎える同演目の東京宝塚劇場公演においては、楽曲そのものを差し替えて上演いたします」と説明。「お客様におかれましては、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。