宝塚歌劇団、宙組公演で一部演出を変更 楽曲について「様々なご意見を頂戴していることを受け」
宝塚歌劇団は24日、宙組公演で使用している楽曲「海ゆかば」について、同日の公演から歌唱しないと明らかにした。
【動画】白パンツに青ジャケットを羽織り、さっ爽と歩く宝塚月組男役スター・風間柚乃
公式サイトに「宙組公演『BAYSIDE STAR』の一部演出の変更について」と題して発表。
「『BAYSIDE STAR』のS22Aにて使用している楽曲『海ゆかば』については、当該楽曲を歌唱すること、あるいは使用することに対し、様々なご意見を頂戴していることを受け、当社において熟考を重ねた結果、本日9月24日の公演より歌唱は行わないこととし、11月22日に初日を迎える同演目の東京宝塚劇場公演においては、楽曲そのものを差し替えて上演いたします」と説明。「お客様におかれましては、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
【動画】白パンツに青ジャケットを羽織り、さっ爽と歩く宝塚月組男役スター・風間柚乃
公式サイトに「宙組公演『BAYSIDE STAR』の一部演出の変更について」と題して発表。
「『BAYSIDE STAR』のS22Aにて使用している楽曲『海ゆかば』については、当該楽曲を歌唱すること、あるいは使用することに対し、様々なご意見を頂戴していることを受け、当社において熟考を重ねた結果、本日9月24日の公演より歌唱は行わないこととし、11月22日に初日を迎える同演目の東京宝塚劇場公演においては、楽曲そのものを差し替えて上演いたします」と説明。「お客様におかれましては、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。