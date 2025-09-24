安田大サーカス・クロちゃん、喉の不調→ポリープ 手術を報告「当分声が出せず」
安田大サーカス・クロちゃんが24日、自身のXを更新。ポリープができたため手術することを明かした。
【写真】うらやましい！クロちゃんに"膝枕"したアイドルの圧巻ボディ
投稿で「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します」と報告。「それにより、当分声が出せずに仕事を休んだりする事もあります。申し訳ございません。早く治るように努めます！」とつづった。
この報告に「あらまあ、お大事に！」「ずっとがんばって仕事してきたしここで一旦ゆっくり休もう！」「喉の調子が悪くて配信あんまり出来ないって言ってたのコレだったのか」など、心配するコメントが寄せられている。
