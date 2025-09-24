レトロな雰囲気で履き心地抜群の【プーマ】ローカットデザインスニーカーがAmazonで販売中！
快適インソールとグリップ力で日常もスポーツも支える【プーマ】スニーカーがAmazonで販売中！
バスケットボールにインスパイアされたリバウンド V6ロウが登場。 つま先の通気性を高めるパーフォレーション加工、インソールにはSoftFoam+を使用し、快適な履き心地を実現。ソールにはラバーを使用しておりグリップ力が高く、歩きやすい仕様になっています。カジュアルコーデに取り入れやすいおすすめのアイテム。
バスケットボールに着想を得たデザインを採用。つま先の通気孔とラバーソールにより、蒸れにくく安定感のある履き心地を実現している。
インソールにはSoftFoam+を搭載し、クッション性を高めて快適な足入れを実現。長時間の歩行でも疲れにくい仕様となっている。
アッパーにはタンブルレザー調素材を採用し、質感の高さと耐久性を両立。二重構造アイレットで見た目にもアクセントを加えている。
リサイクル素材を30%以上使用した環境配慮型のスニーカー。カジュアルからスポーツシーンまで幅広く活躍できる万能な一足となっている。
