２４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３１．８１ポイント（０．８３％）高の３８５３．６４ポイントと反発した。

投資家心理がやや上向く流れ。米中関係の改善期待が強まっている。米国のバデュー駐中国大使は２３日、中国が米ボーイング機を新規に購入する交渉は最集段階に入っていると明らかにした。最大５００機の航空機購入契約を結ぶ可能性があり、実現すれば、２０１７年のトランプ米大統領（第１期）の訪中以来続いていたボーイングの対中販売不振に、ようやく終止符が打たれることとなる。また、中国の李強首相など政府高官は、米下院議員団と北京で相次ぎ会談。双方の対話が加速している。そのほか、人工知能（ＡＩ）産業拡大の期待が根強いことや、中国当局が産業支援や過当競争是正、消費刺激などの対策を強めていることも改めて材料視された。米中の金融政策に対する不透明感などで、朝方は弱含む場面がみられたものの、指数は程なくプラスに転じ、上げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、半導体関連の上げが目立つ。半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が５．１％高、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が４．８％高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が４．２％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が３．０％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：６８８９８１／ＳＨ）が５．０％高と反発し、再び上場来高値を更新している。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が３．５％高と他の指数をアウトパフォームした。

医薬株も高い。浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が２．９％、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が２．７％、通化東宝薬業（６００８６７／ＳＨ）が２．６％、浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が２．１％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．９％ずつ上昇した。

不動産株もしっかり。万業企業（６００６４１／ＳＨ）が５．６％高、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が３．８％高、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が３．３％高、華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が２．９％高、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が２．１％高で取引を終えた。インフラ関連株、自動車株、消費関連株、資源・素材株、公益株なども買われている。

半面、銀行株はさえない。上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．８％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．２％、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）と中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）がそろって１．１％、興業銀行（６０１１６６／ＳＨ）が０．８％ずつ下落した。運輸株の一角も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．６８ポイント（０．６５％）高の２６０．７４ポイント、深センＢ株指数が１４．０１ポイント（１．０５％）高の１３３９．９７ポイントで終了した。

