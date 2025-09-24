気象台は、午後4時43分に、大雨警報（土砂災害）を志布志市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・志布志市に発表 24日16:43時点

大隅地方では、25日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿屋市

□大雨警報

・土砂災害

25日明け方にかけて警戒

・浸水

25日明け方にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 24日夕方



■志布志市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

25日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 24日夜のはじめ頃





■大崎町□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夕方■東串良町□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夕方□洪水警報25日明け方にかけて警戒■肝付町□大雨警報・土砂災害25日明け方にかけて警戒・浸水25日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 24日夕方