持田香織×CASUCAの新作♡「ジュエリー」第2弾“ellisse”&“pordo”登場

2020年に始まった「CASUCA et mo」から、待望の第2弾コレクションが登場しました。アーティスト持田香織さんとデザイナー安野ともこさんの想いが重なり誕生した今回のラインナップは、お守りのようにそっと寄り添う“ellisse”シリーズと、ユニセックス仕様のリング“pordo”。さらに初代コレクションの“deca”“clione”“cani”もリニューアル。日常に穏やかな輝きを添えてくれる特別なジュエリーたちです♡

お守りのように寄り添う“ellisse”

＜ラインナップ＞

ellisseピアス：素材 K10YG／価格 55,000円（税込）※変更の可能性あり

ellisseネックレス：素材 K10YG／サイズ40cm／価格 52,800円（税込）※変更の可能性あり

“ellisse”（エリッセ）は、持田さんが日々に寄り添いたいと願う想いを込めたシリーズ。素材はK10イエローゴールド。

ささやかな粒が胸元や耳元に光を添え、ネックレス、ピアス、イヤーカフの展開です。

風を纏うような軽やかさと、身に着ける人を優しく包み込むデザインが魅力です。

ユニセックスで楽しめる“pordo”

＜ラインナップ＞

pordoリング：素材 silver925＋K18コーティング／サイズ 3号～11号

3号～7号：48,400円（税込）

9号～11号：50,600円（税込）

“pordo”（ポルド）は、ぽってりとしたシルエットが愛らしいピンキーリング。

silver925にK18コーティングと、silver925にロジウムコーティングの2種類があり、ユニセックスで楽しめる点がポイントです。

扉のモチーフに込められた「次の一歩をそっと後押しする」という想いが、毎日に寄り添います♪

リニューアルで蘇るファーストコレクション

第2弾の発売に合わせ、ファーストコレクションの“deca”“clione”“cani”もリニューアル。シルバーとゴールドの2色展開で、より豊かで温かみのある表情を纏って生まれ変わりました。

持田香織さんの世界観とCASUCAの想いが重なり合う、小さな輝きが日常に優しく寄り添います。

未来へ続く、日常を彩るジュエリー♡

「CASUCA et mo」の第2弾は、ジュエリーをお守りのように感じられる心温まるコレクションです。

“ellisse”と“pordo”の新作に加え、進化したファーストコレクションもラインナップ。

持田香織さんの感性とCASUCAのクラフトマンシップが融合したこれらのアイテムは、特別な日だけでなく、日々の暮らしにそっと寄り添い、あなたの一歩を応援してくれる存在になるはずです。