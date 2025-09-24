ロックバンドONE OK ROCKボーカルのTaka（37）が24日までに自身のインスタグラムを更新。バンドのライブを、自身でチケットを購入して鑑賞した、政治団体「再生の道」の元代表、石丸伸二氏（43）に感謝した。

Takaは8月から4カ所7公演を行ったジャパンツアーを終えたタイミングでインスタライブを行い、ファンや関係者にあらためて感謝。その中で「石丸さんも、来てくれたらしいんですよ、北海道のライブに」と切り出すと「自分でチケットを買ってね」と紹介した。

Takaは「もちろんその人のスタンスがあるから…そうやってチケットを自分で自ら買って来て頂く、というそのスタンスに、ものすごい僕は逆に、何て言うんだろう…感動しました」と石丸氏への思いを告白。「あれぐらい知名度がある方で、何か、いろいろな思いに駆られて活動している方というのは、逆に言うと、全然、そういう形でライブを見なくても、いくらでもたぶん、方法はあったんだと思うんですけど、あえてそこにしっかり重きを置いてくださる、その心意気に僕は感動しまして、DMもさせていただきました」と明かした。

石丸氏は今月6日、インスタグラムで、同バンドの北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演に参加したことを報告。「狙っていたグッズを無事に全て入手し、札幌ドームへ。思ったよりもステージに近い席で大興奮 Delusion:All、最高に感動しました」と書き出し、「ツアー名「DETOX」のロゴが入ったグッズなどの写真をアップしていた。

Takaは、石丸氏が出馬した昨年7月の東京都知事選の直後にも、石丸氏が“推し”だったことをインスタグラムで公表。海外在住で投票権はなかったとした上で「まあぶっちゃけ僕は石丸さんを推してた」と明言すると、次点で落選したことについて「今回は石丸さん残念でしたけど、また次のアクションを起こしてくれる時に期待をしたい」としていた。その後、インスタグラムで相互フォローするなど、SNS上で親交を深めている。