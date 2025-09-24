Image: On

三社三様のアウトドアを凝縮。

ランニングにとどまらず、最近はスーツに足元はOnといったスタイルも見かける「On（オン）」。このスイスのOnと、日本の「BEAMS（ビームス）」、アメリカの「REI Co-op（レイコープ）」の三社が出会い、日常にもアウトドアにもシームレスに使いまわせるコラボシリーズが登場しました。

機能性の信頼感もありながら、街使いしたいデザイン性もバッチリです。

トリプルコラボで抜群の機能性とデザイン性

今回のOn×BEAMS×REI Co-opのトリプルコラボは、三社それぞれの強みを集めてアウトドアを表現したというコレクション。シューズやジャケットからテントなどのキャンプ用品が、グローバルに展開されます。（ただし、日本国内ではキャンプ用品の取り扱いはなし。）

一番気になるのは、Onの中でも最高峰のウルトラトレイルレースシューズから着想を得た、トレイルランニングシューズの「Cloudultra 3」のコラボモデル。

Onのシューズの中でも、クッショニングが「最大」とされていて、長距離のトレイルランニングまでカバー。鱗のような色使いが美しいこのニットアッパーが、ソックスのように足を包み込みます。

もう1つのシューズ、「Cloudrock Low」は​防水設計かつグリップ力の高いアウトソールと、タフな環境でも活躍してくれる1足。

シンプルなカラーリングのシューズの多いイメージのOnですが、こちらはストリートっぽいひねりが加わっていて所有欲も満たしてくれます。

ジャケットからソックスまでアパレルも豊作

「Club Hoodie」と「Studio-T Shirt」の背面には、今回のトリプルコラボならではのグラフィックをプリント。上から「MATTERHORN（マッターホルン）」、「FUJI（富士山）」「RAINIER（レーニア）」と、それぞれのブランドの土地の名山が描かれています。

さらに、3層構造の​​​​防水生地を​​​​採用した「Trek Jacket」のほか、耐水コー​​​​​ティング済みの​​​​「Trek Pants」も登場。

ポイントであしらわれた、コラボの特別ロゴはアクセントに。藍色のような「Pacific」の色使いも相まって、高機能ながら普段着に合わせても浮かず、使いどころの多い1着です。

他にも、どんな天候でも快適な「Explorer Sock Knee High」と「Performance Cap」も登場。アウトドアスペックでいながら、街にも気兼ねなく持ち出せるやわらかいデザインが秀逸ですね。

間違いない機能性に、デザイン性まで盛られたこのトリプルコラボシリーズ。2025年9⽉25⽇に8アイテムが登場です。

