「モザイクが逆に」ママタレント、娘が撮影した“オフ過ぎる”姿に反響！ 「何か涙でますね」「お美しい」
タレントの井上和香さんは9月21日、自身のInstagramを更新。娘が撮影したオフショットを公開しました。
【写真】井上和香、娘撮影のプライベートショット
「年をとる重ねる度、綺麗になってますね」井上さんは「娘が急にタブレットで写真撮ってくれた 朝ごはんが終わり、脱力した母が写ってました」とつづり、1枚の写真を投稿。自宅の椅子に座りカメラを見つめる自身のソロショットを公開しました。井上さんの背後にある冷蔵庫に反射して、タブレットを構える娘の姿も写りこんでいます。一部モザイク加工も入るなど、貴重なプライベートの姿です。
コメントでは「凄く良い写真」「年をとる重ねる度、綺麗になってますね」「可愛いく上手に撮れてますね」「冷蔵庫に反射して映る娘さん。そしてモザイクが逆に気になる」「何か涙でますね。今は幸せならそれは最高です」「お美しい」など、称賛の声が寄せられています。
子どもを連れて夏祭りへ井上さんはたびたび子どもとの日常をInstagramに投稿。7日には「0歳から一緒の保育園で育ったお友達と夏祭りへ」と、子どもが浴衣を着て夏祭りを満喫する様子を披露しています。ほかにも心温まる写真を多く載せているので、気になった人はぜひチェックしてください。(文:宍戸 奏太)
