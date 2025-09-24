バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡の選手らが24日、福岡市役所を訪れ、高島宗一郎市長にシーズン開幕への意気込みを語った。

Bリーグは来秋、成績よりビジネス面重視のリーグに再編する。最上位の「Bプレミア」に参入するには「5000人以上収容でVIP席などを備えたアリーナ」などが必要。福岡は基準を満たす6000人収容の新アリーナを県内に建設予定で、2029〜30年シーズンの参入を目指して当面は人気の醸成を図る。

今季の目標はB2制覇と平均入場者数4000人の達成。福岡大大濠高OBの寒竹隼人主将（39）は「機動力とシュート力が格段に向上した。4000人来場を目標に全員でチャレンジしたい」と意気込む。佐賀から新たに加入した福岡第一高OBの狩野祐介選手（35）は「やっと福岡に帰って来られた。より多くの試合に勝利して、たくさんのファンに来てもらえるよう精いっぱい自分のプレーをしたい」と意欲を見せた。高島市長は「地元の応援を背に（Bプレミア）昇格を目指して頑張ってほしい」と激励した。

B2は10月2日に開幕し、昨季西地区覇者の福岡はアウェーで昨季西地区3位の静岡と対戦する。ホーム開幕戦は同11日、照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で福島と戦う。（山崎清文）

