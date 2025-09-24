É×¤Ï¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¡Ä2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤¢¤ê¤µà37ºÐ¤Î¶á±Æá¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¡×¤ÎÀ¼
¡ÖSeventeen¡×¡Önon-no¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÍÌ¾»¨»ï¤Ç³èÌö
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ(37)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö20Æü¤Ç37ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï20¼þÇ¯year¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÇ¯¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ♡ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤¢¤ê¤µ¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤Ç¤¤¤ë¤¢¤ê¤µ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÆ´¤ì¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Í¡£25ºÐ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾®6¤Î¤È¤¤Ë¤á¤¶¤Þ¤·¤Ç´Ñ¤Æ°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡×¡Ö¤¢¤ê¤µ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯¡¹¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é°î¤ì¤ë¤½¤ó¤ÊºÐ¤Î½Å¤ÍÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¤Ï05Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½¸±Ñ¼Ò¤Î½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖSeventeen¡×¡Önon-no¡×¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢16Ç¯¤Ë¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎÄ¹Ã«ÉôÀ¿(41)¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£