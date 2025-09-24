¡Ö´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»÷²á¤®¤Æ¡×Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Èà¸ø¼°¥³¥é¥Üá¤ËÈ¿¶Á¡Ö´é¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡×
à¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ªá¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡¢¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤È¤Îà¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥ÈáÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¥ó¥¿¥í¡¼¤µ¤ó¤È¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¹õ¿§¤Î³×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿Á°ÅÄ¤È¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö³×¥¸¥ã¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö´é¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡×¡Ö´ñÀ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö»ÐËå¡×¡Ö»÷²á¤®¤Æ¥ª¥â¥í¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£