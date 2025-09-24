¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼¤Ç±«¤È¤á¤¿!?¡¡J¥ê¡¼¥°¹ßÎ×¤ÎMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯à¤¤Æ¤Þ¤¹á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö»î¹çÃæ¤À¤±¥Ô¥¿¥ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ë±«¤¬¡ª¡×»ÔÄ¹¤âÈ¿±þ¡Ö¿´¶¯¤¤¡×
¡ÖFC´ôÉì¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡76ºÐ¤ÎÅÁÀâ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¡¢£Ê¥ê¡¼¥°´ÑÀï»þ¤Îà¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼±þ±çá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤Ë¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¤¤ÞÉ¬»à¤Ë±«»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹#FC´ôÉì¡×¤ÈSNS¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢J3¥ê¡¼¥°Âè28Àá¡¦FC´ôÉì¡½ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Î°ìÀï¤ò´ÑÀï¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¸¤Ç´ÑÀï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£FC´ôÉì¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¤¤±þ±ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼Á÷¤êÂ³¤±¤Þ¤¹´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¼Æ¶¶´ôÉì»ÔÄ¹¤â¡ÖMr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼¤Î¿´¶¯¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ã¥¯¤Îà¥Ï¥ó¥É¥Ñ¥ï¡¼á¤ÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢FC´ôÉì¤¬2¡½1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡SNS¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë±«¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö»î¹çÃæ¤À¤±¥Ô¥Ã¥¿¥ê±«¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£