読売テレビ、日曜朝に新しい情報番組 一週間のニュースをランキング 同局初、地上波でAIアナウンサー導入
読売テレビは24日、大阪の同局で秋の番組改編説明会を開催し、10月5日から新しい情報番組『ウィークリーアクセス ten.』（毎週日曜 前6：30〜7：00）を放送すると発表した。
【写真】20年目突入にガッツポーズ！宮根誠司&西尾桃アナ
新番組は、『かんさい情報ネット ten.』をはじめ、『情報ライブ ミヤネ屋』『ニュース ジグザグ』など、同局番組で放送された1週間のニュースを“視聴者の関心度や話題性”をもとにランキング形式で振り返る。
また、同局として初めて地上波でAIアナウンサーを導入。さらにオンエア画面では読売テレビの報道コンテンツにアクセスできるQRコードを表示する。
