双子を妊娠中のタレント・中川翔子が24日、自身のインスタグラムを更新し、生まれてくる子供の名前や、近況についてつづった。

現在、出産に備え入院中の中川。「眠れないから絵日記描いたよ」と報告し、「きのうのつづき！ホルモンのせいで起きる身体や心変化！メンタル情緒不安定になりいっぱい泣いたりしたなぁ。でもだから優しくしてもらえたらしみるんだよね。男性たちにも知ってもらいたい大変な変化たちです」とつづった。

また「皆さんは妊娠中情緒メンタル不安定になったりしましたか？旦那さんやパートナーさん家族まわりにしてもらって嬉しかったことありましたか？」と呼びかけ、「わたしは入院しながらも仮面ライダーガヴのラキア様という推しができて元気です」と近況を告白。

その上で、以前から悩んでいることを明かしていた我が子の名前について、「いよいよ名前の候補絞られてきた！けど画数で決まらない、、ひびきは気に入ってるけど漢字決まらなすぎる」と記した。

この投稿にファンからは「とっても面白いイラスト しょこたん頑張れ」「絵日記、ほとんど共感できます」「だいぶ大きくなったね！元気な赤ちゃんが産まれますように」といったコメントが寄せられている。