読売テレビは24日、大阪市の同局で秋の番組改編説明会を行い、同局制作の日本テレビ系バラエティー「浜ちゃんが！」（水曜深夜0時59分）の放送終了と、後継新番組「吉田と粗品と」（同）の開始を発表した。

同局は「浜ちゃんが！」がこの日深夜の放送で終了と発表した。（他地域での放送は終了日が異なる）

同局の田中雅博コンテンツセンター長は「『ダウンタウンDX』も終了して、吉本興業さんと話し合いをした中で、総合的に判断して放送終了となりました。『HAMASHO』などもありましたし、弊社の深夜番組に長年にわたって貢献いただいた浜田さんには感謝しかない」と頭を下げた。

一方、新番組の「吉田と粗品と」は名前の通り、ブラックマヨネーズ吉田敬と霜降り明星粗品によるトーク番組。「人の悩み」をテーマに、2人が令和に生きる人々の悩み相談を電話で受け付ける。

同局の福田幸蔵コンテンツ戦略部長は「ゼロベースで人選させてもらった。関西の深夜帯で吉田さんと粗品さんが出られて電話相談する。キャスティング的にもなかなか見られない、期待感がある番組になる。電話相談は古い感じもしますが、古き良き時代のテレビというか、視聴者とタレントが絡んでおもしろいと思う」と自信を見せた。