年内でのコールドスリープ（活動休止）を発表し、２２、２３日に東京ドームでコンサートを開催した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が、心境を明かした。

あ〜ちゃんは２４日、自身のインスタグラムを更新。「あの日からの５年ぶりのドーム、Ｐｅｒｆｕｍｅコールドスリープ前のラストライブでした。来てくださったみなさん、いろんな気持ちを持ちながらも、それぞれの人生とパフュームとの出会いに懐かしみながら、“今”を一緒に楽しんでくれました」と記し、コロナ禍で中止になった東京ドームライブへの思いも重ね、会場での写真をアップした。

急きょ世界生配信も行われた公演。「世界中の多くの皆さんが、突然の私たちからのメッセージをを受け止めて、ラストライブを見届けてくれていたようです。本当にすごい数…！ 私たちに心を寄せてくださったすべての皆様、本当にありがとうございます。書きたい事は山ほどありますが、ひとまずお疲れ様だ〜ね」と感謝。

続けて「朝起きたら左の顔がぷんぷんに腫れてて、なにごと？で笑いました 昨日までのキラキラあ〜ちゃんからの落差えぐっｗ ＨＰ使い切ったね みんなからのコメントゆっくりしながら読ませてもらう」とつづった。

この投稿には「Ｐｅｒｆｕｍｅは日本の誇りです。推せてとても幸せです」「一生大好き」「ゆっくり休んで戻ってきてください」「２日間の最高のライブでした」などのコメントが寄せられた。