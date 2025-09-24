73歳・夏木マリ、「iPhone 17Pro」開封動画に反響 撮影する夫がチラ見え「画面に一瞬映る2人も可愛い」
俳優の夏木マリ（73）が23日、自身のインスタグラムを更新。新しいiPhoneシリーズ「iPhone 17 Pro」の開封動画を公開した。
【動画】「2人も可愛い」夫がチラ見えする夏木マリの「iPhone 17Pro」開封動画
夏木は「久々の箱からシリーズ iPhone 17Proを入手！カメラ凄いことになっとるぅ〜」とコメントし、箱からコズミックオレンジカラーのiPhone 17Proを取り出す様子を披露している。
動画は、まだ箱にテープが貼られている新品の状態からスタート。スマホ画面の保護シートを剥がすと、撮影している夫でパーカッショニスト・斉藤ノヴ（74）の真剣な姿がチラ見えしていた。
この投稿にファンからは「画面に一瞬映る2人も可愛い」「ネイルカラーとぴったり」「夏木マリ様にお似合いですね」などのコメントが寄せられている。
【動画】「2人も可愛い」夫がチラ見えする夏木マリの「iPhone 17Pro」開封動画
夏木は「久々の箱からシリーズ iPhone 17Proを入手！カメラ凄いことになっとるぅ〜」とコメントし、箱からコズミックオレンジカラーのiPhone 17Proを取り出す様子を披露している。
動画は、まだ箱にテープが貼られている新品の状態からスタート。スマホ画面の保護シートを剥がすと、撮影している夫でパーカッショニスト・斉藤ノヴ（74）の真剣な姿がチラ見えしていた。
この投稿にファンからは「画面に一瞬映る2人も可愛い」「ネイルカラーとぴったり」「夏木マリ様にお似合いですね」などのコメントが寄せられている。