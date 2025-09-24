¶¯Åð»¦¿Í¤Ç¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃËÌµ´üÄ¨Ìò¡¡¿ÆÂ²¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹Ä¹»¦³²¡¢²£ÉÍ
¡¡Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ»Ô¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç2023Ç¯9·î¡¢¿ÆÂ²¤ÎÃËÀÅ¹Ä¹¡áÅö»þ¡Ê33¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦Âç¶¶¾¼¿ÎÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢µá·ºÄÌ¤êÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢»¦³²ÌÜÅª¤Ï±åº¨¤Ç¶¯Åð»¦¿Íºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã°±©ÉÒÉ§ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÈÈ¹ÔÁ°¤«¤éÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¤Ø¤ÎÆ¨Áö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¨Áö»ñ¶â¤È¤·¤Æ¸½¶â¤ò»ý¤Áµî¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¡×¤È»ØÅ¦¡£°äÂÎ¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿53¥«½ê¤Î³°½ý¤¬¤¢¤ê¡Ö¶¯¸Ç¤Ê»¦°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯»ÄµÔ¤ÊÈÈ¹Ô¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤¿¡£