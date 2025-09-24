俳優岸谷五朗とシンガー・ソングライター岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が24日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良に見舞われて受けた血液検査の結果を報告し、フォロワーから驚きと心配の声が相次いでいる。

岸谷は「最近ずっと体調を崩しており血液検査をしたんですが、血糖値が通常の20倍程度、なんか2000とかあるらしく今から緊急で再検査、ワンチャン緊急入院するかもらしいです」と報告。「こえーーーー」と悲鳴をあげた。

続く投稿では、血糖値2000mg／dLについて「ただちに救急（119）です」とのChatGPTの回答を貼り付け、「検査結果の異常じゃなければガチでやばそう、けど本当に検査結果は血糖値2000なんだよな 昨日とか全然Perfumeのライブ見てたんだけど、なんで普通に生きてんだろ」とつづった。

一連の投稿にフォロワーからは「え！！？？早く入院して」「とにかく血糖を緊急で下げないと大変。1000超えてるってあまりみない。回復を願う」「普通2000なら意識無くなるはずなんだがおかしいな」「血糖値2000はさすがに数字がバグってるレベルですね…むしろ元気にライブ行けてるのが奇跡すぎます！」などといったコメントが寄せられた。