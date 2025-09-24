【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
49599.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)
48207.28 ボリンジャー:＋3σ(13週)
46953.03 ボリンジャー:＋3σ(25日)
46266.80 ボリンジャー:＋2σ(26週)
46252.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)
45811.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)
45630.31 ★日経平均株価24日終値
45194.31 6日移動平均線
44902.27 新値三本足陰転値
44680.89 均衡表転換線(日足)
44670.54 ボリンジャー:＋1σ(25日)
44298.27 ボリンジャー:＋1σ(13週)
43843.96 均衡表基準線(日足)
43529.30 25日移動平均線
42933.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)
42851.64 均衡表転換線(週足)
42388.06 ボリンジャー:-1σ(25日)
42343.77 13週移動平均線
41845.26 均衡表雲上限(日足)
41246.81 ボリンジャー:-2σ(25日)
41206.57 75日移動平均線
40681.50 均衡表雲下限(日足)
40389.27 ボリンジャー:-1σ(13週)
40105.57 ボリンジャー:-3σ(25日)
39600.55 26週移動平均線
39018.25 200日移動平均線
38434.77 ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36624.81 均衡表雲上限(週足)
36480.27 ボリンジャー:-3σ(13週)
36267.43 ボリンジャー:-1σ(26週)
32934.31 ボリンジャー:-2σ(26週)
29601.19 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 80.86(前日82.04)
ST.Slow(9日) 82.45(前日86.50)
ST.Fast(13週) 94.59(前日93.95)
ST.Slow(13週) 91.76(前日91.55)
［2025年9月24日］
