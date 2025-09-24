　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


49599.92　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
48207.28　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
46953.03　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
46266.80　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
46252.77　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
45811.79　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

45630.31　　★日経平均株価24日終値

45194.31　　6日移動平均線
44902.27　　新値三本足陰転値
44680.89　　均衡表転換線(日足)
44670.54　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
44298.27　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
43843.96　　均衡表基準線(日足)
43529.30　　25日移動平均線
42933.68　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
42851.64　　均衡表転換線(週足)
42388.06　　ボリンジャー:-1σ(25日)
42343.77　　13週移動平均線
41845.26　　均衡表雲上限(日足)
41246.81　　ボリンジャー:-2σ(25日)
41206.57　　75日移動平均線
40681.50　　均衡表雲下限(日足)
40389.27　　ボリンジャー:-1σ(13週)
40105.57　　ボリンジャー:-3σ(25日)
39600.55　　26週移動平均線
39018.25　　200日移動平均線
38434.77　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38322.75　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36624.81　　均衡表雲上限(週足)
36480.27　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36267.43　　ボリンジャー:-1σ(26週)
32934.31　　ボリンジャー:-2σ(26週)
29601.19　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　80.86(前日82.04)
ST.Slow(9日)　　82.45(前日86.50)

ST.Fast(13週)　 94.59(前日93.95)
ST.Slow(13週)　 91.76(前日91.55)

［2025年9月24日］

株探ニュース