

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





49599.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)

48207.28 ボリンジャー:＋3σ(13週)

46953.03 ボリンジャー:＋3σ(25日)

46266.80 ボリンジャー:＋2σ(26週)

46252.77 ボリンジャー:＋2σ(13週)

45811.79 ボリンジャー:＋2σ(25日)



45630.31 ★日経平均株価24日終値



45194.31 6日移動平均線

44902.27 新値三本足陰転値

44680.89 均衡表転換線(日足)

44670.54 ボリンジャー:＋1σ(25日)

44298.27 ボリンジャー:＋1σ(13週)

43843.96 均衡表基準線(日足)

43529.30 25日移動平均線

42933.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)

42851.64 均衡表転換線(週足)

42388.06 ボリンジャー:-1σ(25日)

42343.77 13週移動平均線

41845.26 均衡表雲上限(日足)

41246.81 ボリンジャー:-2σ(25日)

41206.57 75日移動平均線

40681.50 均衡表雲下限(日足)

40389.27 ボリンジャー:-1σ(13週)

40105.57 ボリンジャー:-3σ(25日)

39600.55 26週移動平均線

39018.25 200日移動平均線

38434.77 ボリンジャー:-2σ(13週)

38322.75 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36624.81 均衡表雲上限(週足)

36480.27 ボリンジャー:-3σ(13週)

36267.43 ボリンジャー:-1σ(26週)

32934.31 ボリンジャー:-2σ(26週)

29601.19 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 80.86(前日82.04)

ST.Slow(9日) 82.45(前日86.50)



ST.Fast(13週) 94.59(前日93.95)

ST.Slow(13週) 91.76(前日91.55)



［2025年9月24日］



