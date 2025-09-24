ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に臨むチーム本隊に合流した。3Aでリハビリ登板を重ねていたが、最近はリリーバーとして2試合連続で好投。復調を認めたデーブ・ロバーツ監督は24日（同25日）に再登録し、ベンチ入りさせることを明言した。

■PSに入れば「何でもあり得る」

アリゾナ遠征中のチームに合流した佐々木はこの日、救援陣らとともにウォーミングアップを行い、キャッチボールやダッシュで汗を流した。

マイナーで好リリーフを続けた右腕について、ロバーツ監督は「24日に負傷者リスト（IL）から復帰する見込みだ」と明言。その上で「ブルペンの一員として試合に入るが、役割はまだ決まっていない。ただ、本人はその役割（リリーフ）を受け入れていると思う。マイナーでもいい仕事をしたしね。彼はこの役割に慣れるために、自分なりに感覚をつかもうとしてきたと思う。いつ登板させるか、それは今後決めていきたい」とし、先発ではなくリリーバーとしての期待感を強調した。

ただ、ポストシーズン（PS）へ向けては「もし彼がPSでもロースターに入れば、起用法は何でもあり得る。あらゆる可能性がテーブルにのる」と含みを残した。

■トライネン、イエーツの代役候補

佐々木は右肩痛で5月に負傷者リスト（IL）入りし、その後はマイナーで調整。リハビリ登板を続ける中、先発として投げた5試合は結果が出なかったが、直近2試合はリリーフとして好投。ようやくロバーツ監督に復調を認められ、メジャー復帰に辿り着いた。

最近のドジャースは、山本由伸投手や大谷翔平投手をはじめとした先発陣が盤石な一方、ブルペン陣が精彩を欠いている。救援右腕としてはブレイク・トライネン、カービー・イエーツ、エドガルド・エンリケス、ウィル・クラインらが控えているが、特にトライネン（防御率5.55）とイエーツ（防御率5.23）は苦戦。このため、佐々木は同じく復帰濃厚なブロック・スチュワート投手とともにブルペンの立て直し役を期待されている。

ロバーツ監督のコメントを受けて、MLB公式サイトも「ササキ、水曜日にドジャースのブルペン要員として復帰予定」と題し、若き剛腕の帰還を伝えた。