トヨカネツ、上期経常を2倍上方修正

トーヨーカネツ <6369> [東証Ｐ] が9月24日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の8.2億円→16.7億円(前年同期は20.3億円)に2.0倍上方修正し、減益率が59.8％減→18.1％減に縮小する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の38億円(前期は44億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、物流ソリューション事業・プラント事業の両事業において、期中の案件進捗が好調であったことから前回発表予想を若干上回る見通しです。利益面では、主に物流ソリューション事業において下期に進捗を見込んでいた案件が上期に前倒しとなったことや、上期に完成した大型工事の採算が上振れしたことなどから、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益ともに前回発表予想を上回る見通しとなりましたので、業績予想を上記の通り修正いたします。 なお、通期の連結業績につきましては、下期の進捗状況を引き続き見極める必要があるため、前回公表の業績予想を据え置いております。今後、修正の必要が生じた場合は速やかに開示いたします。（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しでありますので、実際の業績等は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

