[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1524銘柄・下落1409銘柄（東証終値比）
9月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2991銘柄。東証終値比で上昇は1524銘柄、下落は1409銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが133銘柄、値下がりは86銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7615> 京都友禅ＨＤ 222 +45（ +25.4%）
2位 <7552> ハピネット 6899 +739（ +12.0%）
3位 <1431> リブワーク 815 +57（ +7.5%）
4位 <7074> ２４７ＨＤ 308.9 +17.9（ +6.2%）
5位 <3656> ＫＬａｂ 185 +8（ +4.5%）
6位 <2385> 総医研ＨＤ 203 +8（ +4.1%）
7位 <4917> マンダム 2450 +88（ +3.7%）
8位 <7746> 岡本硝子 285 +10（ +3.6%）
9位 <9171> 栗林船 1630.9 +50.9（ +3.2%）
10位 <7135> Ｊクラフト 228.8 +6.8（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3290> Ｏｎｅリート 75700 -13600（ -15.2%）
2位 <9332> ＮＩＳＳＯ 598 -65（ -9.8%）
3位 <3160> 大光 562.9 -35.1（ -5.9%）
4位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
5位 <3489> フェイスＮＷ 2508 -92（ -3.5%）
6位 <1783> ファンタジス 58.6 -1.4（ -2.3%）
7位 <7426> 山大 1241 -28（ -2.2%）
8位 <194A> ウルフハンド 1072.9 -24.1（ -2.2%）
9位 <6993> 大黒屋 37.3 -0.7（ -1.8%）
10位 <6335> 東京機 552.1 -9.9（ -1.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4385> メルカリ 2218.9 +13.4（ +0.6%）
2位 <4507> 塩野義 2679.4 +12.9（ +0.5%）
3位 <7832> バンナムＨＤ 4851.1 +23.1（ +0.5%）
4位 <6758> ソニーＧ 4342 +20（ +0.5%）
5位 <4578> 大塚ＨＤ 8153.8 +36.8（ +0.5%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2726.6 +12.1（ +0.4%）
7位 <9766> コナミＧ 21449.5 +89.5（ +0.4%）
8位 <4004> レゾナック 5373 +22（ +0.4%）
9位 <6526> ソシオネクス 2861 +11.5（ +0.4%）
10位 <7013> ＩＨＩ 17780 +70（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 337.8 -2.1（ -0.6%）
2位 <2413> エムスリー 2320.1 -12.4（ -0.5%）
3位 <7186> コンコルディ 1133.4 -5.6（ -0.5%）
4位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3555.4 -15.6（ -0.4%）
5位 <5333> ガイシ 2436.6 -10.4（ -0.4%）
6位 <5631> 日製鋼 8672 -36（ -0.4%）
7位 <4704> トレンド 8231.1 -33.9（ -0.4%）
8位 <7011> 三菱重 3863 -15.0（ -0.4%）
9位 <5101> 浜ゴム 5740.9 -22.1（ -0.4%）
10位 <8804> 東建物 2888.1 -10.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7615> 京都友禅ＨＤ 222 +45（ +25.4%）
2位 <7552> ハピネット 6899 +739（ +12.0%）
3位 <1431> リブワーク 815 +57（ +7.5%）
4位 <7074> ２４７ＨＤ 308.9 +17.9（ +6.2%）
5位 <3656> ＫＬａｂ 185 +8（ +4.5%）
6位 <2385> 総医研ＨＤ 203 +8（ +4.1%）
7位 <4917> マンダム 2450 +88（ +3.7%）
8位 <7746> 岡本硝子 285 +10（ +3.6%）
9位 <9171> 栗林船 1630.9 +50.9（ +3.2%）
10位 <7135> Ｊクラフト 228.8 +6.8（ +3.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3290> Ｏｎｅリート 75700 -13600（ -15.2%）
2位 <9332> ＮＩＳＳＯ 598 -65（ -9.8%）
3位 <3160> 大光 562.9 -35.1（ -5.9%）
4位 <8918> ランド 9.5 -0.5（ -5.0%）
5位 <3489> フェイスＮＷ 2508 -92（ -3.5%）
6位 <1783> ファンタジス 58.6 -1.4（ -2.3%）
7位 <7426> 山大 1241 -28（ -2.2%）
8位 <194A> ウルフハンド 1072.9 -24.1（ -2.2%）
9位 <6993> 大黒屋 37.3 -0.7（ -1.8%）
10位 <6335> 東京機 552.1 -9.9（ -1.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4385> メルカリ 2218.9 +13.4（ +0.6%）
2位 <4507> 塩野義 2679.4 +12.9（ +0.5%）
3位 <7832> バンナムＨＤ 4851.1 +23.1（ +0.5%）
4位 <6758> ソニーＧ 4342 +20（ +0.5%）
5位 <4578> 大塚ＨＤ 8153.8 +36.8（ +0.5%）
6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2726.6 +12.1（ +0.4%）
7位 <9766> コナミＧ 21449.5 +89.5（ +0.4%）
8位 <4004> レゾナック 5373 +22（ +0.4%）
9位 <6526> ソシオネクス 2861 +11.5（ +0.4%）
10位 <7013> ＩＨＩ 17780 +70（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6472> ＮＴＮ 337.8 -2.1（ -0.6%）
2位 <2413> エムスリー 2320.1 -12.4（ -0.5%）
3位 <7186> コンコルディ 1133.4 -5.6（ -0.5%）
4位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3555.4 -15.6（ -0.4%）
5位 <5333> ガイシ 2436.6 -10.4（ -0.4%）
6位 <5631> 日製鋼 8672 -36（ -0.4%）
7位 <4704> トレンド 8231.1 -33.9（ -0.4%）
8位 <7011> 三菱重 3863 -15.0（ -0.4%）
9位 <5101> 浜ゴム 5740.9 -22.1（ -0.4%）
10位 <8804> 東建物 2888.1 -10.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース