　9月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2991銘柄。東証終値比で上昇は1524銘柄、下落は1409銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが133銘柄、値下がりは86銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　222　　 +45（ +25.4%）
2位 <7552>　ハピネット　　　　 6899　　+739（ +12.0%）
3位 <1431>　リブワーク　　　　　815　　 +57（　+7.5%）
4位 <7074>　２４７ＨＤ　　　　308.9　 +17.9（　+6.2%）
5位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　　185　　　+8（　+4.5%）
6位 <2385>　総医研ＨＤ　　　　　203　　　+8（　+4.1%）
7位 <4917>　マンダム　　　　　 2450　　 +88（　+3.7%）
8位 <7746>　岡本硝子　　　　　　285　　 +10（　+3.6%）
9位 <9171>　栗林船　　　　　 1630.9　 +50.9（　+3.2%）
10位 <7135>　Ｊクラフト　　　　228.8　　+6.8（　+3.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3290>　Ｏｎｅリート　　　75700　-13600（ -15.2%）
2位 <9332>　ＮＩＳＳＯ　　　　　598　　 -65（　-9.8%）
3位 <3160>　大光　　　　　　　562.9　 -35.1（　-5.9%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　　-0.5（　-5.0%）
5位 <3489>　フェイスＮＷ　　　 2508　　 -92（　-3.5%）
6位 <1783>　ファンタジス　　　 58.6　　-1.4（　-2.3%）
7位 <7426>　山大　　　　　　　 1241　　 -28（　-2.2%）
8位 <194A>　ウルフハンド　　 1072.9　 -24.1（　-2.2%）
9位 <6993>　大黒屋　　　　　　 37.3　　-0.7（　-1.8%）
10位 <6335>　東京機　　　　　　552.1　　-9.9（　-1.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4385>　メルカリ　　　　 2218.9　 +13.4（　+0.6%）
2位 <4507>　塩野義　　　　　 2679.4　 +12.9（　+0.5%）
3位 <7832>　バンナムＨＤ　　 4851.1　 +23.1（　+0.5%）
4位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4342　　 +20（　+0.5%）
5位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　 8153.8　 +36.8（　+0.5%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 2726.6　 +12.1（　+0.4%）
7位 <9766>　コナミＧ　　　　21449.5　 +89.5（　+0.4%）
8位 <4004>　レゾナック　　　　 5373　　 +22（　+0.4%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　　 2861　 +11.5（　+0.4%）
10位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　17780　　 +70（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　337.8　　-2.1（　-0.6%）
2位 <2413>　エムスリー　　　 2320.1　 -12.4（　-0.5%）
3位 <7186>　コンコルディ　　 1133.4　　-5.6（　-0.5%）
4位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3555.4　 -15.6（　-0.4%）
5位 <5333>　ガイシ　　　　　 2436.6　 -10.4（　-0.4%）
6位 <5631>　日製鋼　　　　　　 8672　　 -36（　-0.4%）
7位 <4704>　トレンド　　　　 8231.1　 -33.9（　-0.4%）
8位 <7011>　三菱重　　　　　　 3863　 -15.0（　-0.4%）
9位 <5101>　浜ゴム　　　　　 5740.9　 -22.1（　-0.4%）
10位 <8804>　東建物　　　　　 2888.1　 -10.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

