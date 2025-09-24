日本野球機構(NPB)は24日の公示を発表。パ・リーグ4位の楽天はヤフーレ投手を1軍登録し、内星龍投手とゴンザレス選手の登録を抹消しました。

ヤフーレ投手は昨季ヤクルトに所属していたベネズエラ出身の27歳先発右腕。来日2年目の今季は楽天に加入し、13試合の登板で61回を投げ2勝5敗、防御率3.98をマーク。最後に登板した8月は、3試合すべてで5回を投げきれず複数失点で降板するなど、月間防御率9.35。不安定な成績で、8月18日に1軍登録を抹消されていました。

約1か月ぶりの1軍登板となるこの日のソフトバンク戦では、モイネロ投手との投げ合いに。チームは逆転でのクライマックスシリーズ進出を目指すなか、勝利に導く好投を見せられるでしょうか。

一方、ピッチャー陣で登録抹消となったのは内投手。プロ5年目の今季は先発・中継ぎを兼任するかたちで25試合(先発13)に登板し3勝5敗、防御率2.92をマーク。最後の登板は17日の日本ハム戦で、先発として7回を投げ1失点。降板後に追いつかれ4勝目とはなりませんでしたが、100球を投げるなど力投を見せていました。

またゴンザレス選手も登録抹消に。2022年にメジャーで11本塁打を放った実績を持つ右のスラッガーは、5月の入団以降53試合で打率.229、4本塁打、19打点。自慢のパワーをフルに生かせず、20日に再昇格したもののわずか4日で抹消となりました。