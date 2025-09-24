立憲民主党・野田佳彦代表が２４日、フジテレビ「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」に生出演した。番組では自民党総裁選と政策協議などを特集した。

昨年は自民党と立憲民主が同時期に党首選挙を行い、立憲は野田氏が勝利した。

番組では、野田氏が小泉進次郎氏とは新人時代から国会質疑で対峙し「なかなか（国会質疑で）おもしろいやりとりができる人」と評した。

昨年、進次郎氏に関して「岸田３世から小泉４世になったって政治は変わらない」と批判するなど、進次郎氏には厳しい発言が目立つと指摘されると、野田氏は「結構手厳しいこと言ってますけど、あえて意識的に言ってるんです」と述べた。

「この頃（昨年）立憲民主党の代表選挙をやってました。同時期に自民党総裁選をやっていたじゃないですか。私は小泉さんが総裁になるのが一番党にとって辛いだろうなと」と明かした。

「小泉さんが総裁になって総理になってすぐに解散したら、なかなか勝ち目がないなと思ったんで、あえて厳しいことで足を引っ張ろうと思ってました」と語った。