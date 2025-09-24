読売テレビは24日、大阪市内の同局で秋の改編会見を開催。ブラックマヨネーズ・吉田敬（52）、霜降り明星・粗品（32）がMCを務める「吉田と粗品と」（10月1日スタート、水曜深夜0・59）を発表した。ダウンタウン・浜田雅功がMCを務めた「浜ちゃんが!」の後継番組となる。全日帯の改編率は7・4％。

M―1王者2人が「人の悩み」をテーマにトークする新番組。ともにダークな哲学、独特の価値観を持ち、ワードセンスも抜群。電話で視聴者の悩み相談を受け、好感度も気にせず、忖度なしでアドバイスや説教を繰り広げる。

吉田は「（粗品とは）やりやすい。意見を聞いてくれて、おもしろいし」と絶賛。粗品は「オレのことをどう思っているか知りたい人」と吉田の評価を気にしていることを明かした。初回収録では視聴者から「醜い」と言われた吉田。粗品は腹を抱えて笑いながら「吉田さんは今一番脂が乗ってます」とフォローしていた。

また、9月いっぱいで「す・またん！」が終了する。10月1日から日本テレビ制作「ZIP！」の中で関西ローカルパートを放送。月〜木曜は午前7時40分頃に15分間のみ、金曜は午後6時06分から同54分までと7時台の15分間の放送となる。番組では「新しい風を吹かせたい」との狙いで月曜日・増田陽名、火曜日・吉澤真彩、水曜日・藤岡宗我の3人の新人アナウンサーを起用する。「す・またん！」の後継新番組は来春スタートの予定。