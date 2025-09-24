兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄・菅原孝さんが、１１日に肺炎のため死去していたことが２４日、分かった。８１歳。所属事務所が発表した。ビリー・バンバンの代表曲「また君に恋してる」などをＣＭソングとして起用している、麦焼酎「いいちこ」を生産する酒販メーカー「三和酒類」は同日、デイリースポーツの取材に応じ、菅原さんを追悼した。

同社は代表取締役社長・西和紀氏名義でコメントを発表。「このたび、ビリー・バンバンの菅原孝様がご逝去されたとの報に接し、謹んで哀悼の意を表します。菅原孝様には、ビリー・バンバンとして１９９３年から『いいちこ』のＣＭソングを長年にわたりご担当いただき、透明感のある歌声と温かみのあるハーモニーで、商品とともに多くの方々の心に残る印象を与えてくださいました」と感謝した。

さらに「『また君に恋してる』をはじめとした世代を超えて愛される楽曲は、『いいちこ』の持つ透明感ややさしさと響き合い、弊社のブランドイメージを築くうえで欠かすことのできない存在です。菅原孝様の誠実で優しいお人柄、そして音楽に対する真摯な姿勢は、私たちにとっても大きな学びであり、励みでもありました。ご生前のご厚情に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。

同社では、１９９３年の「さよならをするために」から、「いいちこ」のＣＭソングにビリー・バンバンの曲を起用。２００７年９月からは「また君に恋してる」を起用した。その後、同曲は歌手・坂本冬美がカバーし、そのバージョンもＣＭに使われた。現在は「いつか虹の向こうへ」を使用しており、くしくも菅原さんの最後の仕事は、昨年４月に行った同曲のレコーディングだった。