国連総会に合わせ、各国首脳の配偶者を前に演説を行うメラニア・トランプ夫人＝２３日、ニューヨーク/Bing Guan/Reuters

ニューヨーク（ＣＮＮ）トランプ米大統領の妻、メラニア夫人は２３日、国連総会に合わせて各国首脳の配偶者らに対し、子どものウェルビーイング（心身の健康）と人工知能（ＡＩ）の安全性に関する新たな連合「未来をともに育む」の立ち上げを発表し、参加を呼びかけた。

メラニア夫人がレセプションに４分間登場したことは、ウクライナのゼレンスキー大統領の妻、オレーナ・ゼレンシカ夫人とって、もう一つの喫緊の課題であるウクライナ戦争終結について話し合う貴重な機会となった。

ゼレンシカ夫人は、数十人のファーストレディーらとともに会場の最前列近くに立ち、メラニア夫人の「子どもたちの独創性を守るためのシンプルな解決策」への呼びかけに熱烈な拍手を送った。

ドルチェ＆ガッバーナのオフホワイトのカシミアパンツスーツにレザーブラウンのブラウスを合わせたメラニア夫人は、新技術の普及に対する安全策の導入を支援するよう呼びかけた。

「私たちの国々は、技術の進歩から恩恵を受けている。人命を救い、知識へのアクセスを広げ、人々を結びつけ、そしてもちろん安全も確保している。安全より優先されるものはない」（メラニア夫人）

ゼレンシカ夫人は２３日のレセプションの後、メラニア夫人と面会するとみられていた。ゼレンシカ夫人はメラニア夫人の公的な政策に働きかけ、最も弱い立場にある国民、つまり子どもたちに影響を及ぼすロシアの残虐行為を際立たせようとしていた。

メラニア夫人は手短に発言を済ませると、レセプションが続く中、関係者らに挨拶することなくすぐに退室した。その数分後、ゼレンシカ夫人がエレベーター付近にひっそりとたたずむ姿が目撃された。

メラニア夫人の補佐官によれば、この面会は米国の政策に重要な意味や変更をもたらすものではなく、礼儀を尽くすための非公式な挨拶だった。

ゼレンシカ夫人はメラニア夫人に何度か面会を打診しているが、実現しておらず、実質的な対話の場を持つ予定はないという。

ゼレンシカ夫人は、２０２２年の戦争勃発以降、ロシアに拉致されたとされる数千人の子どもたちについて国際社会の意識を高めるという差し迫った使命をもってニューヨークを訪れた。子どもたちのウェルビーイングを政策の重点に置いているメラニア夫人に対し、個人的に訴えかけるとみられていた。

ゼレンシカ夫人は２３日にニューヨークで行われたイベントで、現在のペースでは、ロシアに連れ去られたウクライナの子どもたち全員を返還するには５０年かかると警告した。

ゼレンシカ夫人によれば、これまでに１６２５人の子どもがウクライナに戻されたが、これは全体のほんの一部に過ぎない。

ゼレンスキー氏が８月にトランプ氏を訪問した際、妻からメラニア夫人に宛てた個人的な訴えを記した書簡を手渡したが、その内容は公表されていない。