日本記者クラブ主催による自民党総裁選の公開討論会が２４日に都内の日本記者クラブで行われ、５候補が出席。高市早苗氏が靖国神社参拝を明言しなかったことを問われた。

質疑応答で、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏が「靖国の参拝なんですけども。あれほど参拝にこだわっていた、明言されていた。今度はそれを避けてますよね。どういうことですか？」とストレートに質問した。「現実可能性がなかなか…、実際に総理大臣になるとそんなできないよという判断なのか。それとも、そうじゃなくてできるだけ反対する人たちへの配慮もあってなんですか？」とその意図を尋ねた。

高市氏は「私は靖国神社は戦没者慰霊の中心的な施設だと思いますし、また平和のお社と申し上げてまいりました。いかに戦没者を慰霊するか、平和を祈るかということについては、これは適切に判断をしなければいけません」と述べるにとどめた。

続けて「前回の総裁選挙のときも、まだ総理大臣にもなっていないのに、言う必要はなかったと思います。ただ心静かに最後、適宜、適切に判断しなきゃいけない」と前回の自身の発言に触れた。その上で「これは外交問題にされちゃいけない、されるべきことじゃないと私は確信しています。私も世界中の慰霊施設、それが日本を攻撃した国であっても、行く度に慰霊を続けています。お互いに、お互いに、国のために命を捧げた方に敬意を払いあえる、そういう環境作りに力を注ぎたい、そういう思いでいっぱいです」と自らの思いをにじませた。