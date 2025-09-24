¥¢¥ì¥óÍÍ¡¢SNS¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÌÀ¤«¤¹¡Ö²¿¤Ê¤Î¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡©¡× ¡È¶¦±é¡É·Ð¤Æ²ò½ü
¡¡¡ÈÂçÊª¥Þ¥À¥à¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Î¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬¡¢²áµî¤ËSNS¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ò¹ðÇò¡£¤¿¤À¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥ì¥óÍÍ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó
¡¡9·î23Æü¤Î¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥¯»á¼Í»¦»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤ä¥ê¥Ù¥é¥ë»×ÁÛ¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¡ÖÂÐÎ©¡×¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡Öº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂÐÎ©¤òÀ¸¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÆü¾ï¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ËÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤È¤«ÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Èï¤»¤ÆÃ¡¤«¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤°¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£Áê¼ê¤¬10¤ÇÍè¤¿¤é100¤Ç¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼ê¤â¤â¤Ã¤ÈÅ¨ÂÐ»ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°½Û´Ä¡£¤½¤ì¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤²¤µ¤À¤±¤É¡¢¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤³¤³¤Ç¡¢EXIT¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀµÄ¾ÌäÂê¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÈà¤é¤Î¤³¤È¤ò¡ÊSNS¤Ç¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¿¤Î¡£²¿¤«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¡È²¿¤Ê¤Î¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¦±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤âÊâ¤ß´ó¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤Æ¡£µ¤»ý¤Á¤¬ËþÂ¤·¤Æ¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¡£¿Í¤Ã¤Æ·ë¶É¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖÂÐÎ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤º¿Í¡¹¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤ËÁö¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£·ÐºÑÅª¤Ë¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¿Í¤ËÊâ¤ß´ó¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë