紗栄子“超ミニ”で抜群スタイル披露「小顔際立つ」「スタイルキープしててすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの紗栄子が24日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】紗栄子、美脚大胆な超ミニショット
紗栄子は「撮影期間突入しました」と雑誌「otona SWEET」（宝島社）の撮影が始まったことを報告。パソコン画面に映るショートパンツ姿や、脚を大胆に披露したミニ丈パンツスタイルなど、撮影現場での様子を複数枚公開している。
この投稿に、ファンからは「小顔際立つ」「スタイルキープしててすごい」「いつも爽やかで素敵」「背中が美しい」「スタッフとの関係が良い」「可愛いすぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紗栄子、美脚大胆な超ミニショット
◆紗栄子、雑誌撮影で抜群スタイル披露
紗栄子は「撮影期間突入しました」と雑誌「otona SWEET」（宝島社）の撮影が始まったことを報告。パソコン画面に映るショートパンツ姿や、脚を大胆に披露したミニ丈パンツスタイルなど、撮影現場での様子を複数枚公開している。
この投稿に、ファンからは「小顔際立つ」「スタイルキープしててすごい」「いつも爽やかで素敵」「背中が美しい」「スタッフとの関係が良い」「可愛いすぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】