タレントのせんだみつおが２４日、スポーツ報知の取材に応じ、肺炎のため１１日に８１歳で死去した兄弟デュオ「ビリーバンバン」の菅原孝（すがわら・たかし）さんを追悼した。

せんだは芸能界デビューする前の１０代の頃、孝さんの弟・進と友人だった関係で進が結成した「ビリーバンバン」に参加。デビュー時にはバンドメンバーから外れていたが、バンドのコンサートに帯同してＭＣを務めるなど、６０年以上の付き合いがあった。訃報を受け「もうちょっと長生きしてほしかったですけど、立派な人生だったと思います」としのんだ。

１９日に行われた密葬にも参列したそうで「すごく安らかな顔をなさってました。進も僕も『ありがとう』の言葉しか出なかった」とポツリ。「斎場で進が最後に一人で『白いブランコ』を歌ったんです。今まで聴いた中で一番良かったですね。グッときまくりましたね」としみじみ話した。

生前最後に対面したのは、５年前に地方のホテルで行われたイベント。「孝さんとのりピー（酒井法子）と３人でステージをやった。２人が歌って、僕が司会しました」という。その際に交わした会話について「『こういうイベントもいいな』とか言ってましたね」と振り返った。

故人の人柄について「生真面目過ぎで、頑固者で、勉強家で、正義感が強くて芸能界には合わない性質の方でした。すごい真面目な人でした」と回想。一番の思い出を問われると「僕の顔が洋風だったから、孝さんが『ムッシュ中野』（せんだの本名は中野光雄）って名前をくれた。２年間くらいは『ムッシュ中野』として司会とかしてました」と懐かしんだ上で「楽屋では黙って僕の話聞いてニコニコ笑ってくれた。兄弟みたいに仲良くしてもらいましたし、（進も含めて）３人兄弟と思ってました」と感謝の念を込めていた。