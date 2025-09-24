読売テレビ、ブラマヨ吉田＆粗品がディープな悩み相談 ダブルMC新レギュラー番組放送決定【コメントあり】
読売テレビは24日、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの吉田敬と霜降り明星の粗品がダブルMCを務める深夜のバラエティー番組『吉田と粗品と』を10月1日から放送開始すると発表した。日本テレビでも放送する。
【番組カット】ブラマヨ吉田と悩み相談！大爆笑する粗品
番組のテーマは“人の悩み”。ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンを持つ吉田。多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心をつかむ粗品。なんだか怖いが頼りがいのある2人が、令和に生きる人々の「人には言えない…でも誰かに聞いてほしい…」そんなディープな悩みを電話で受けつけ、時には優しく助言を、時には厳しく説教を繰り広げる。
【番組概要】
『吉田と粗品と』
読売テレビ：（水）深夜0時59分〜午前1時29分
日本テレビ：（水）深夜1時59分〜深夜2時29分（初回10月15日スタート）
【コメント】
■吉田敬（ブラックマヨネーズ）
――初回収録を終えた感想は？
時間が経つのは早かったですね。おもしろかったですね！非常にやりやすいですね。粗品が熱い目で、キラキラした目で俺の話を聞いてくれる。僕も、ちょっと乗ってきてしゃべった結果、振り向いて「あれ粗品話違うぞ！」という展開もありました。
――どんな番組にしていきたいですか？
一本ずつおもしろければいい。それができそうだなって初回収録で思いました。粗品ともそうだし、スタッフさんとも会話せずともわかる部分があって。解決に時間がかかった相談もありました。でも、なんかいいのが出たときは終わりましょかっていう空気が阿吽の呼吸があったのを感じた。コンパとかで付き合うかもしれん、何気ない話も間が合うなみたいな、恋するかも？に近い感覚がありました。
――悩んだ時、誰に相談しますか？
やっぱり嫁さん。結構、お嫁さんに言うてすっきりすることは多いですね。しゃべるだけでいいみたいな。もしくは後輩に聞く。悩みを聞いてもらって、逆に「お前は何に悩んでるの？」と後輩の悩みも聞いて、後気が楽になるというか。
――視聴者へメッセージをお願いします！
とりあえず、見る気があんまなくても、チャンネルつけといてくれたら…チャンネルだけつけといて！見たら、おもしろいことをやってると思います。あおられて前に進んで振り向いて「あれ粗品話違うぞ！」これからもあると思いました。みてください！
■粗品（霜降り明星）
――初回収録を終えた感想は？
テンポが良くて、あんまりカットされんで済む安心感があって、なかなかこんなテレビないと思いつつ。お笑いのことでもガチの意見でも吉田さんが考えていることめっちゃみんな興味あると思うし、僕もそのうちの一人なんですけど、それがまさにふんだんに見れる番組かなと思いまして、めっちゃ聞いてて、本当におもしろかったです。収録中に「まだ？」「もうええやろ？」と感じることが多い業界のなか、演者の我々にリスペクトもって接していただいている感じも伝わって、いい現場でした。
――悩んだ時、誰に相談しますか？
近年で言うと、あのちゃんに相談したりしますね。仕事の相談とか結構する。なんか、もともとこう気が合うんですよ。仕事への考え方とか、嫌いな人が一緒とか、そんなんで気ぃ合うんですけど。仕事のアドバイスもらって、悩んでる時とか、これどうしようかなって時に、なんか判断してもらったりとか。この仕事を断るべきかやるべきか客観的にどう思う？いや、これはこうちゃうとか言ってもらえるんで。結構いい答えくれるんですよ。
――視聴者へメッセージをお願いします！
久しぶりにテレビの収録で爆笑しましたね。吉田さんが50歳を越えられているのが、結構衝撃だったんですけど。いま吉田さん、脂乗ってます！一番きてます。ほんまに、キレキレの吉田さん、皆さん、また見れます。ぜひ楽しみにしておいてください。
【番組カット】ブラマヨ吉田と悩み相談！大爆笑する粗品
番組のテーマは“人の悩み”。ダークな哲学と計算しつくされた言葉選びで熱狂的なファンを持つ吉田。多才・鋭いワードセンス、唯一無二の個性で多くの若者の心をつかむ粗品。なんだか怖いが頼りがいのある2人が、令和に生きる人々の「人には言えない…でも誰かに聞いてほしい…」そんなディープな悩みを電話で受けつけ、時には優しく助言を、時には厳しく説教を繰り広げる。
『吉田と粗品と』
読売テレビ：（水）深夜0時59分〜午前1時29分
日本テレビ：（水）深夜1時59分〜深夜2時29分（初回10月15日スタート）
【コメント】
■吉田敬（ブラックマヨネーズ）
――初回収録を終えた感想は？
時間が経つのは早かったですね。おもしろかったですね！非常にやりやすいですね。粗品が熱い目で、キラキラした目で俺の話を聞いてくれる。僕も、ちょっと乗ってきてしゃべった結果、振り向いて「あれ粗品話違うぞ！」という展開もありました。
――どんな番組にしていきたいですか？
一本ずつおもしろければいい。それができそうだなって初回収録で思いました。粗品ともそうだし、スタッフさんとも会話せずともわかる部分があって。解決に時間がかかった相談もありました。でも、なんかいいのが出たときは終わりましょかっていう空気が阿吽の呼吸があったのを感じた。コンパとかで付き合うかもしれん、何気ない話も間が合うなみたいな、恋するかも？に近い感覚がありました。
――悩んだ時、誰に相談しますか？
やっぱり嫁さん。結構、お嫁さんに言うてすっきりすることは多いですね。しゃべるだけでいいみたいな。もしくは後輩に聞く。悩みを聞いてもらって、逆に「お前は何に悩んでるの？」と後輩の悩みも聞いて、後気が楽になるというか。
――視聴者へメッセージをお願いします！
とりあえず、見る気があんまなくても、チャンネルつけといてくれたら…チャンネルだけつけといて！見たら、おもしろいことをやってると思います。あおられて前に進んで振り向いて「あれ粗品話違うぞ！」これからもあると思いました。みてください！
■粗品（霜降り明星）
――初回収録を終えた感想は？
テンポが良くて、あんまりカットされんで済む安心感があって、なかなかこんなテレビないと思いつつ。お笑いのことでもガチの意見でも吉田さんが考えていることめっちゃみんな興味あると思うし、僕もそのうちの一人なんですけど、それがまさにふんだんに見れる番組かなと思いまして、めっちゃ聞いてて、本当におもしろかったです。収録中に「まだ？」「もうええやろ？」と感じることが多い業界のなか、演者の我々にリスペクトもって接していただいている感じも伝わって、いい現場でした。
――悩んだ時、誰に相談しますか？
近年で言うと、あのちゃんに相談したりしますね。仕事の相談とか結構する。なんか、もともとこう気が合うんですよ。仕事への考え方とか、嫌いな人が一緒とか、そんなんで気ぃ合うんですけど。仕事のアドバイスもらって、悩んでる時とか、これどうしようかなって時に、なんか判断してもらったりとか。この仕事を断るべきかやるべきか客観的にどう思う？いや、これはこうちゃうとか言ってもらえるんで。結構いい答えくれるんですよ。
――視聴者へメッセージをお願いします！
久しぶりにテレビの収録で爆笑しましたね。吉田さんが50歳を越えられているのが、結構衝撃だったんですけど。いま吉田さん、脂乗ってます！一番きてます。ほんまに、キレキレの吉田さん、皆さん、また見れます。ぜひ楽しみにしておいてください。