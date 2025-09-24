読売テレビ、『浜ちゃんが！』きょう放送回で終了を発表 MC浜田雅功に「感謝でしかない」
読売テレビは24日、大阪の同局で秋の番組改編説明会を開催。ダウンタウンの浜田雅功がMCを務める『浜ちゃんが！』（毎週水曜 深夜放送）がきょう放送回で終了すると発表した。
『浜ちゃんが！』は、2003年にスタートした『浜ちゃんと！』を前進として2008年10月2日に放送開始した深夜バラエティー。浜田がロケを通じて、芸能人の知られざる私生活やマル秘趣味を発見するという内容。
後枠として10月1日から『吉田と粗品と』（読売テレビ：毎週水曜 深0：59〜1：29）が放送される。
説明会に出席した田中雅博コンテンツセンター長は「吉本興業さまともお話し合いをさせていただき、総合的に判断」と説明し「浜田さんには、弊社の深夜番組で長年にわたって貢献していただき、感謝でしかないです」と話した。
