YB-LAB.は、累計20万枚を販売した人気インナー「もちフィット ブラジャー」から、新アイテム『もちフィット ブラトップ』を2025年秋より順次発売。

“もちっとした心地よいフィット感”はそのままに、キャミソール型で1枚で着用できるデザインに進化し、30代40代以降の女性の「ラクにきれいを叶えたい」という声に応えるアイテムです。

YB-LAB. インナー『もちフィット ブラトップ』

価格：6,028円(税込)

発売時期：2025年秋より順次発売（お届けは11月上旬予定）

カラー：灰桜(はいざくら／ヌード)、黒珊瑚(くろさんご／ブラック)

サイズ：M／L

「もちフィット」シリーズは、累計20万枚を販売し、「締めつけ感が少なく、自然にすっきり見える」と好評を得ています。

その一方で、カップ付きインナーやブラトップに「フィット感が足りない」「シルエットがきれいに見えない」といった悩みを持つ声に応えるため、ブラジャーとインナーの機能を1枚にまとめた『もちフィット ブラトップ』が誕生しました。

「ラクだけど、きれい。」という願いに寄り添う、大人のための新しいインナーです。

4つの商品特徴

『もちフィット ブラトップ』には、「ラクもきれいも」を叶える4つのこだわりがあります。

まず、高密着ストレッチ素材とジェル状パーツの組み合わせにより、胸に沿ってやさしくフィットし、動いてもカップが浮きにくいホールド感を実現しました。1枚でも安心して過ごせる安定感があります。

次に、脇高設計のサポートパネルが脇や背中のラインをすっきりと整え、なめらかなシルエットに導きます。体型の変化が気になる世代も、薄手の服を自信を持って着こなすことができます。

また、約100gという軽さで、長時間の着用でも肩への負担が少なく、ストレスフリーな着心地を保ちます。

最後に、華奢なストラップとシンプルなカッティングが上品な印象を与え、背中あきトップスや薄手のニットとも合わせやすいデザインです。「見えても恥ずかしくない」インナーとして、ファッションの幅を広げてくれます。

カラー・サイズ展開と既存ラインナップ

『もちフィット ブラトップ』のカラーは、肌なじみの良い落ち着いた2色を用意しています。素肌と溶け合う「灰桜（はいざくら／ヌード）」と、洗練された「黒珊瑚（くろさんご／ブラック）」が、シーンを選ばず活躍します。サイズはMとLの2サイズ展開です。

また、既存の「もちフィット ブラジャー」には、秋の新色として蒼月色（そうげついろ）と琥珀染（こはくぞめ）が加わりました。「ブラ」と「ブラトップ」をシーンに合わせて使い分けることで、“無理せず上質にととのえる”インナー習慣を提案しています。

YB-LAB.の『もちフィット ブラトップ』は、心地よさを保ちながらも、美しいシルエットを叶えてくれる大人のためのインナーです。

YB-LAB.から発売されるインナー『もちフィット ブラトップ』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人女性の悩みに寄り添う新インナー！YB-LAB. インナー『もちフィット ブラトップ』 appeared first on Dtimes.