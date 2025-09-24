“侍ジャパン”野球女子日本代表、“初陣”はオーストラリア 強化合宿で9・27に激突 全員が初代表のフレッシュな顔ぶれ
野球日本代表・侍ジャパンは24日、公式サイトで10月に中国・杭州で開催される「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」に向け、強化合宿の詳細を発表。26日から“女子野球タウン”である栃木市で行われ、日本で合宿中のオーストラリアチームとの練習試合、合同練習も実施する。
【写真】『カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』代表選手を発表する井端監督
練習試合は2日間にわたって栃木・エイジェックさくら球場（大平運動公園野球場）で行われ、27日は午後2時30分から（合同練習は午後1時頃から）、28日は午前11時から（合同練習は午前9時から）となる。
今回選出された“侍ジャパン”野球女子日本代表は、若手選手の強化、国際大会の経験・教育も目的とするため、全日本大学女子硬式野球連盟に所属する選手で編成。6月20日から22日まで広島県三次市で行われた強化合宿を経て選考された。前大会で最終候補合宿にも選ばれた経験がある柏崎咲和（4年／大阪体育大）らが、日本代表としては全員が初招集となる。監督は昨年WBSC女子野球ワールドカップで7連覇の偉業を成し遂げた中島梨紗氏が続投。アジアカップから2026年のワールドカップまで指揮を執る。
オーストラリアへの野球留学経験のある左腕・柏崎ら、フレッシュな顔ぶれの20人が、アジアカップ前哨戦となるオーストラリア相手にどのようなプレーを見せるのか、期待したい。
なお、「第4回BFA女子野球アジアカップ」は、10月26日から11月1日まで中国・杭州で開催され、日本代表は4連覇を目指す。
■代表選手強化合宿
日程：9月26日（金）〜28日（日）※26日は集合のみ
開催地：栃木・エイジェックさくら球場（大平運動公園野球場）
27日午後2：30〜
練習試合 対 オーストラリア（合同練習：午後1：00頃〜）
28日 午前11：00〜
練習試合 対 オーストラリア（合同練習：午前9：00頃〜）
■侍ジャパン女子日本代表（大学生選抜）
【投手】
柏崎 咲和（左／左 大阪体育大4年）
佐藤 美咲（右／右 IPU環太平洋大3年）
上館 美乃（右／左 仙台大2年）
近藤 優羽（右／右 尚美学園大1年）
平山 楓梨（左／左 仙台大1年）
【捕手】
山本 一花（右／右 大阪体育大4年）
生内 アンジェリカ 幸（右／両 IPU環太平洋大4年）
【内野手】
富田 彩加（右／右 桃山学院大4年）
畑中 ゆりあ（右／右 大阪体育大4年）
脇坂 仁南（右／右 至学館大4年）
木村 睦実（右／右 大阪体育大4年）
日野 美羽（右／左 日本大国際関係学部3年）
荒川 莉子（右／右 大阪体育大3年）
鈴木 はな（右／右 東海大2年）
小川 舞（右／左 新潟医療福祉大2年）
【外野手】
花本 穂乃佳（右／右 日本大国際関係学部4年）
山田 恵（右／左 福井工業大3年）
真弓 心（右／右 仙台大3年）
漢人 茉彩（右／左 福井工業大3年）
金田 涼々（左／左 平成国際大3年）
■『第4回 BFA 女子野球アジアカップ』大会概要
日程：10月26日（日）〜11月2日（日）
開催地：中国・杭州
出場国・地域：日本／チャイニーズ・タイペイ／韓国／香港／中国／フィリピン／インド／パキスタン／インドネシア／タイ
【写真】『カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』代表選手を発表する井端監督
練習試合は2日間にわたって栃木・エイジェックさくら球場（大平運動公園野球場）で行われ、27日は午後2時30分から（合同練習は午後1時頃から）、28日は午前11時から（合同練習は午前9時から）となる。
オーストラリアへの野球留学経験のある左腕・柏崎ら、フレッシュな顔ぶれの20人が、アジアカップ前哨戦となるオーストラリア相手にどのようなプレーを見せるのか、期待したい。
なお、「第4回BFA女子野球アジアカップ」は、10月26日から11月1日まで中国・杭州で開催され、日本代表は4連覇を目指す。
■代表選手強化合宿
日程：9月26日（金）〜28日（日）※26日は集合のみ
開催地：栃木・エイジェックさくら球場（大平運動公園野球場）
27日午後2：30〜
練習試合 対 オーストラリア（合同練習：午後1：00頃〜）
28日 午前11：00〜
練習試合 対 オーストラリア（合同練習：午前9：00頃〜）
■侍ジャパン女子日本代表（大学生選抜）
【投手】
柏崎 咲和（左／左 大阪体育大4年）
佐藤 美咲（右／右 IPU環太平洋大3年）
上館 美乃（右／左 仙台大2年）
近藤 優羽（右／右 尚美学園大1年）
平山 楓梨（左／左 仙台大1年）
【捕手】
山本 一花（右／右 大阪体育大4年）
生内 アンジェリカ 幸（右／両 IPU環太平洋大4年）
【内野手】
富田 彩加（右／右 桃山学院大4年）
畑中 ゆりあ（右／右 大阪体育大4年）
脇坂 仁南（右／右 至学館大4年）
木村 睦実（右／右 大阪体育大4年）
日野 美羽（右／左 日本大国際関係学部3年）
荒川 莉子（右／右 大阪体育大3年）
鈴木 はな（右／右 東海大2年）
小川 舞（右／左 新潟医療福祉大2年）
【外野手】
花本 穂乃佳（右／右 日本大国際関係学部4年）
山田 恵（右／左 福井工業大3年）
真弓 心（右／右 仙台大3年）
漢人 茉彩（右／左 福井工業大3年）
金田 涼々（左／左 平成国際大3年）
■『第4回 BFA 女子野球アジアカップ』大会概要
日程：10月26日（日）〜11月2日（日）
開催地：中国・杭州
出場国・地域：日本／チャイニーズ・タイペイ／韓国／香港／中国／フィリピン／インド／パキスタン／インドネシア／タイ