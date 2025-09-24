読売テレビ・新人アナ3人、公開生放送の新番組MCに決定 シノビーと共演
読売テレビの新人アナウンサー3人が、10月20日から新番組『シノビーのノビしろ』をスタートする。24日、大阪の同局で行われた秋の番組改編説明会で発表された。
【写真】ガッツポーズ！『ZIP!』関西ローカルパートでMCを務める読テレ新人アナ
新番組『シノビーのノビしろ』は、同局のキャラクター・シノビーと新人アナウンサーの吉澤真彩アナ、増田陽名アナ、藤岡宗我アナがメインMCを務める。同局1階の10plazaから公開生放送する。4人の「ノビしろ隊」が世の中の流行や素敵なものを紹介していく。放送時間は、月1回で月曜の午前10時25分から11時25分。
10月1日から日本テレビ系の情報番組『ZIP!』(月〜金 前5：50〜前9：00)内の関西ローカルパートでもMCを務めることが発表されたばかりの3人。説明会に出席したコンテンツ戦略部長の福田幸蔵氏は「3人は個性豊かで関西の方々にも愛される存在。早めに起用して愛着を持ってもらいたい」と狙いを語った。
