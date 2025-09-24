¥×¥í¤Îºî¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¡ª¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢ ¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(R)¡×¤Û¤«
¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢¤Ï¡¢¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(R)¡×¡Ö562XP(R) Mark II¡¿562XP(R)G Mark II¡×¡Ö372XP(R) X-TORQ(R)¡×¡Ö365 X-TORQ(R)¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¡Ö½©¤Î¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×2¼ïÎà¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢ ¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(R)¡×¤Û¤«
¿··¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(R)¡×
¡ÖT542iXP(R)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö542iXP(R)¡×¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Ç¤¹¡£36V¤Î¹â½ÐÎÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Ç¡¢40cm3¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ²»À¤äÄã¿¶Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖT542iXP(R)¡×¤Ï¥Ä¥ê¡¼¥±¥¢¥ï¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Î¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¥½¡¼¤Ç¡¢¼ù¾å¤Ç¤ÎÑòÄê¤ä»ÞÂÇ¤Áºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¡Ö542iXP(R)¡×¤Ï¡¢ÎÓ¶È¤äÂ¤±à¶È¤ÎÃÏ¾åºî¶È¸þ¤±¤Î¥ê¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥½¡¼¤Ç¡¢È²ºÎ¤ä¶ÌÀÚ¤êºî¶È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡Ö562XP(R) Mark II¡¿562XP(R)G Mark II¡×
¡Ö562XP(R) Mark II¡×¤È¡Ö562XP(R)G Mark II¡×¤Ï¡¢¿·Àß·×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢¥¥ã¥Ö¥ì¥¿Ä´À°¤¬ÉÔÍ×¤Ê¡ÖAutoTune(TM) 3.0¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿60cm3¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¸þ¤±¥¨¥ó¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö562XP(R) Mark II¡×¤Ï¡¢½¾Íèµ¡¤è¤ê200g·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ç¤â¹â¤¤ÁàºîÀ¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö562XP(R)G Mark II¡×¤Ï¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤Ç¡¢Åß¾ì¤Îºî¶È¤â²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¸þ¤±¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡Ö372XP(R) X-TORQ(R)¡×¡Ö365 X-TORQ(R)¡×
¡Ö372XP(R) X-TORQ(R)¡×¤È¡Ö365 X-TORQ(R)¡×¤Ï¡¢¡ÖX-TORQ(R)¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿70cm3¤Î¹â½ÐÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àÀ½¥¯¥é¥ó¥¯¥±¡¼¥¹¤ä¥¨¥¢¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó(R)¤Ê¤É¤Î·øÏ´¤Ê¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤äÄ¹»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºî¶È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö372XP(R) X-TORQ(R)¡×¤Ï¡¢10·îÃæ½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½©¤Î¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2¼ï
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼XP(R)¥Á¥§¥ó¥½¡¼È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÌ¤È¯Çä¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤È¡¢¹âÀÇ½¤Ê2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥ª¥¤¥ëXP(R)¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê0.1L¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Á¾¢¤ÎÁªÂò¡Á¥×¥íµ¡¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥×¥í¸þ¤±¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡Ö2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥ª¥¤¥ëXP(R)¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê0.1L¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼È¯Çä¤È¡¢½©¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥×¥í¤Îºî¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¡ª¥Ï¥¹¥¯¥Ð¡¼¥Ê¡¦¥¼¥Î¥¢ ¿··¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¡ÖT542iXP(R)¡¿542iXP(R)¡×¤Û¤« appeared first on Dtimes.