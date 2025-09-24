快適な背負い心地を実現した【アディダス】バックパック、40L収納と多彩なポケット搭載で頼れる相棒がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
大容量で使いやすい、通勤・通学からジムまで活躍する【アディダス】リュックがAmazonで販売中！
毎日の通勤・通学や、ジムの行き帰りに便利なバックパック。外側に複数のポケットと、内側にはノートPC用スリーブを装備した、小物やギアを整理しやすい作りになっている。一日中快適に背負っていられる秘密は、LoadSpringストラップとエアメッシュのバックパネル。また荷重を安定させる、コンプレッションストラップも付いている。外側にシューズ用コンパートメントがあり、汚れたギアと他の物を分けて収納できる。 この製品は、リサイクル素材を50%以上使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
容量40Lの大きめサイズながら縦長シルエットでスマートに持てるデザイン。通勤や通学、スポーツシーンにも適した万能リュックとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
外側には複数のポケット、内側にはノートPCスリーブを搭載。小物からギアまで整理しやすく、シーンを問わず活躍する設計だ。
LoadSpringショルダーストラップとエアメッシュパネルを採用。長時間背負っても快適で、荷物の重さを軽減する工夫がされている。
→【アイテム詳細を見る】
シューズ専用コンパートメント付きで汚れ物と仕分け可能。リサイクル素材を50%以上使用した環境配慮型のバックパックでもある。
大容量で使いやすい、通勤・通学からジムまで活躍する【アディダス】リュックがAmazonで販売中！
毎日の通勤・通学や、ジムの行き帰りに便利なバックパック。外側に複数のポケットと、内側にはノートPC用スリーブを装備した、小物やギアを整理しやすい作りになっている。一日中快適に背負っていられる秘密は、LoadSpringストラップとエアメッシュのバックパネル。また荷重を安定させる、コンプレッションストラップも付いている。外側にシューズ用コンパートメントがあり、汚れたギアと他の物を分けて収納できる。 この製品は、リサイクル素材を50%以上使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。
→【アイテム詳細を見る】
容量40Lの大きめサイズながら縦長シルエットでスマートに持てるデザイン。通勤や通学、スポーツシーンにも適した万能リュックとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
外側には複数のポケット、内側にはノートPCスリーブを搭載。小物からギアまで整理しやすく、シーンを問わず活躍する設計だ。
LoadSpringショルダーストラップとエアメッシュパネルを採用。長時間背負っても快適で、荷物の重さを軽減する工夫がされている。
→【アイテム詳細を見る】
シューズ専用コンパートメント付きで汚れ物と仕分け可能。リサイクル素材を50%以上使用した環境配慮型のバックパックでもある。