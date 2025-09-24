ワンプッシュで濃密泡！ハーバー研究所 ボディーケアグッズ『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』

ハーバー研究所は、2025年11月19日より、濃密泡でしっとりなめらかに洗い上げる『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』を数量限定で発売します。

このボディウォッシュは、ワンプッシュでもっちりとした濃密泡が出てくるポンプタイプで、やさしい使い心地が特徴です。

ハーバー研究所 ボディーケアグッズ『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』

価格：2,530円(税込)

発売日：2025年11月19日(水)

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

サイズ：400mL

『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』は、キメ細かくもっちりとした濃密泡がワンプッシュで出てくるポンプタイプです。弾力のある泡が肌のクッションとなり、摩擦による負担を軽減しながら、汚れをやさしく落とします。発酵ローズハチミツや吸着保湿アミノ酸、リペアセラミド、スクワランなどの保湿成分を配合した「W潤いキープ処方」により、洗い上がりはしっとりとなめらかな肌を保ちます。

また、心地よいラベンダーの香りが、日々のバスタイムをリフレッシュさせてくれます。

5つの無添加

ハーバーは創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義」を理念としています。

同ブランドが守り続ける「5つの無添加」は、パラベン、石油系界面活性剤、鉱物油、タール系色素、合成香料を使用しないことです。

『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』は、乾燥が気になる季節に、たっぷりの濃密泡で肌をやさしく洗い上げ、しっとりとした潤いを与えてくれます。

株式会社ハーバー研究所の『うるおい泡ボディウォッシュ(ラベンダー)』の紹介でした。

