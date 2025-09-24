「彫った時は満足だったけど…」“恋人の名前のタトゥーを入れた28歳女性の後悔。ベテラン彫り師も「絶対に反対です」
人気インフルエンサーのゆりにゃさんの元カレである“たいちくん”（斎藤太一さん）が、破局後も未練タラタラだったのか、ゆりにゃさんの名前“YURIKA”の文字をタトゥーで彫ったことがSNS上で物議を醸した。
“恋人の名前のタトゥーを入れること”って、どうなんだろうか……。
そこで今回は、「恋人に自分の名前を彫られた人」と「恋人の名前を彫ってしまった人」に話を聞かせてもらった。また、ベテラン彫り師にも率直な意見をうかがった。
◆別れた彼女の胸にガッツリ自分の名前が…
「大学時代の話ですが、ドン引きですよ」と話してくれたのは、司さん（35歳・仮名）だ。
「大学3年の時に付き合っていた彼女が、別れた後に“TSUKASA”と彫ったんです。よく言えば寂しがり屋って感じの子ですが、なかなかキツかったですね」
付き合った経緯は、「サークルの飲み会で持ち帰っちゃってなんとなく」だという。
「飲んで俺の一人暮らしのアパートに泊まって……。そのままずっと帰らなくて、『付き合ってますよね？』って聞かれて、可愛かったから『まぁ、いっか』っていう始まりでした」
最初は「好き」「好き」と常に司さんについて来る彼女が愛おしく感じたが、付き合って2ヶ月も過ぎると「しんどい」と思うように。
◆「男友達の飲み会も禁止」彼女の厳しい束縛にヘトヘト
「サークルに行っちゃダメ、同じ学年の女とは目も合わせちゃダメ。バイトの飲み会もダメで、挙げ句の果てには男友達との飲み会にも行くなって言われました」
彼女の束縛に疲れてしまった司さんは「もう別れよう」とLINEをして、一時的に埼玉の実家から大学に通ったそうだ。
「LINEも電話もすごかったけど『何？』とか適当にあしらっていました。そしたら、恐ろしいことに、無言で教室や食堂で俺を監視するという行動に出たんです」
それでも司さんは無視を貫いた。すると、彼女から待ち伏せされることはなくなったが……。
◆“奇行”に走った元カノ
「でもその後……なんか同じサークルの友達が元カノと関係を持ったらしくて、『胸にお前の名前が彫ってあったぞ！』って言うんです。怖すぎませんか？」
彼女はそのタトゥーを主張するように、司さんの周辺の男性とワンナイトを繰り返していたようだ。だが、最終的には……。
「他の彼氏ができたらしく、俺の名前の上に違うタトゥーを重ねて誤魔化しているようです（笑）。そんなすぐに消すぐらいなら入れるなよ！っていう」
ちなみに司さんの今の彼女もタトゥーを入れているそうで「俺の名前入れないでよ」と釘を刺したところ、「金もらっても無理」と笑って流されたようだ。
◆彼氏の名前をノリで彫って「後悔している」
次は反対に彼氏の名前を彫ってしまった真夏さん（28歳・仮名）のケースだ。
「今も付き合っている彼氏なんですが、マジでタトゥー入れたのは後悔しています」
真夏さんのファーストタトゥーは21歳の頃。彫った理由は「ノリです」と笑う。
「昔はわかりませんけど、今タトゥーを入れている同世代って、特に思い入れとか意味とかない人がほとんどだと思う。ファッションの一部で、深く考えていないですね、少なくとも私は」
温泉やプールでも不便はないそうだ。
「温泉は個室の予約ができるところに行けばいいし、ラッシュガード着たらプールも余裕。本当はダメかもしれませんけど、繁忙期なら全然バレませんね」
今入れているタトゥーは「全部お気に入り！」というが、彼氏の名前だけは消したいそうだ。
◆喧嘩するたびに「マジで別れたらどうしよ」
そもそも、なんで彼氏の名前を入れたんだろうか？
