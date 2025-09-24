―［メンズファッションバイヤーMB］―

　メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第550回をよろしくお願いします。
◆最新のユニクロUは「過去最高のコレクション」

　いよいよ発売となるユニクロU。エルメスのディレクターを経験したクリストフ・ルメールとユニクロとの協業ラインであり、10年間続いているコラボでもあります(ユニクロUより以前は「ユニクロ アンド ルメール」名義)。

　10年間漏れなく全型購入してきた私が断言しますが、今回が過去最高のコレクションです。今回はマス向け・一般ウケを捨てて、服好きに全振りしてきたマニアックなコレクション。それだけに「着こなしが難しい」「写真では伝わらない」部分も大いにあることは理解していますが、ファッションアディクト達からすると垂涎のラインナップになっているのは間違いありません。

　そんな過去最高のコレクション、今回はマストバイ8選をお届けします。

◆ハイエンドなブランドにおいては見かけなくなったMA-1
・パフテックショートブルゾン　7990円

　近年のメンズミリタリートレンドはMA-1。シンプルでテクニカルな素材を使ったフライトジャケットが人気でした。しかし、ここ最近のハイエンドなブランドにおいてはMA-1は徐々に見かけなくなってきています。

　その代わりに登場しているのがCWUなどに代表される襟付きショート丈のフライトジャケット。CWUとは「Cold Weather Unit」の略でアメリカ軍採用のフライトジャケットデザインです。

　ミリタリー史を振り返るとMA-1の後継モデルとして開発されたのがCWUであり、MA-1のようなツルツルしたナイロン繊維ではなく、マットなアラミド繊維が採用され、また襟がつき大人顔になったのが大きな特徴です。

◆見事なバランスをデザインで実現

　今回のユニクロUもこの流れに乗り、ショート丈でガッシリとした天然素材のCWU風ブルゾンを制作。これがワイドパンツとよく合うのです。裾はシャーリングがついており、やや窄んでいるイメージ。

　その反動で背中に膨らみが生まれるため丸みを帯びた男臭いシルエットが作られています。アームも袖先は細く、袖ぐり(肩から袖にかけた部分)は太くなっておりガッシリとした印象に。しかし、ミリタリーの象徴的なポケットディティールなどは省いており、土臭くなりすぎない……けれど、男性的でセクシーな印象を見事にバランスとって実現できています。

　画像だけ見ると「作業着」ぽくも感じられますが、上手にワイドスラックスなどに合わせるとコレクションブランドのようなバランスと印象が獲得できる。僕は175cm66kgでカーキのLをチョイスしました。

◆本家では上下で10万円もするアイテムが1万円ほど
・オーバーサイズカラーデニムジャケット　5990円

・ワイドフィットカラージーンズ　4990円

　クリストフ・ルメール自身の名を冠した「ルメール」というブランドがありますが、まさにそのルメールの代表的アイテムであるデニムのセットアップを今回ユニクロUでリモデル。

「リモデル」というかほぼそのままくらいのイメージで制作しており、本家では上下で10万円もするアイテムが1万円ほどで手に入っちゃうのだから驚き。ルメール的にこれは大丈夫なんでしょうか。

　素材感もチープになってるというわけでもなく、十二分にデニムのガッシリとした上質さを楽しめる。製品洗いをかけてあり程よく縮みが加わりヴィンテージライクな印象に。

◆ワーク系なのにおしゃれなセットアップ

　また、ブラックデニムにブラウンステッチを組み合わせた珍しい色のコンビネーションはルメールの得意ディティール。古着によくあるボタン、やや短めの着丈、小さめの襟などユーロ(欧州)ワークウェアによく見られる特徴を丁寧に採用。