【モエ(水着) 1/7スケールフィギュア】 発売日・価格：未定

　フリューのフィギュアブランド「F:NEX」は、フィギュア「モエ(水着) 1/7スケールフィギュア」のデコマスを公開した。発売日と価格は共に未定。

　本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、RABBIT小隊に所属する「風倉モエ」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

　今回同社公式Xアカウント「FURYU HOBBY MALL【公式】」にて本製品の彩色見本を公開しており、いつもの眼鏡を胸元にかけ、微笑むモエの姿を一足先に確認することができる。

