F:NEX、「ブルーアーカイブ」よりフィギュア「モエ(水着) 1/7スケールフィギュア」のデコマス公開！
【モエ(水着) 1/7スケールフィギュア】 発売日・価格：未定
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.
フリューのフィギュアブランド「F:NEX」は、フィギュア「モエ(水着) 1/7スケールフィギュア」のデコマスを公開した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、RABBIT小隊に所属する「風倉モエ」の水着姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。
今回同社公式Xアカウント「FURYU HOBBY MALL【公式】」にて本製品の彩色見本を公開しており、いつもの眼鏡を胸元にかけ、微笑むモエの姿を一足先に確認することができる。
※掲載写真は実際の商品とは多少異なる場合がございます。