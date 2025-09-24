¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¤ª¤»¤Á35ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï - ¹â¥³¥¹¥Ñ¡ÖÍßË¾¡×¡ÖÇØÆÁ¡×¤ª¤»¤Á¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì! Ì¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¤äÏ·ÊÞÎÁÍýÅ¹´Æ½¤¤Î¤ª¤»¤Á¤â
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï9·î24Æü¡¢2026Ç¯¤Î¡Ö¤ª¤»¤Á¡×Á´35ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤ò²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª¤»¤Á
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª¤»¤Á35ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
2026Ç¯¤Î¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤À¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¡ÖÍßË¾¤ª¤»¤Á¡×¤ä¡ÖÇØÆÁ¤ª¤»¤Á¡×¡¢»Å½Ð¤·ÎÁÍý¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÎäÂ¢¤ª¤»¤Á3ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ª¤»¤Á¤äÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¡¢Ï·ÊÞÎÁÍýÅ¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤ª¤»¤Á¡¢»°±Û¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ª¤»¤Á¤Ê¤ÉÁ´35ÉÊ(ÎäÂ¢5ÉÊ¡¦ÎäÅà30ÉÊ)¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï9·î24Æü¡Á12·î22Æü23:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¬É´É§ËÜÅ¹¤Î¤ª¤»¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï12·î20Æü23:00¤Þ¤Ç¡¢»°±Û¤Î¤ª¤»¤Á¤Ï12·î12Æü23:00¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¤ª¤»¤Á10ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê10%³ä°ú¤È¤Ê¤ëÁá´ü³ä°úÍ½Ìó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï9·î24Æü¡Á11·î6Æü9:00¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¹â¥³¥¹¥Ñ¡ÖÍßË¾¤ª¤»¤Á¡×¡ÖÇØÆÁ¤ª¤»¤Á¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
ÍßË¾¤ª¤»¤Á(21,060±ß)¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦µÀ±à¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¤®¤ò¤ó ¤äËþÊ¸¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª¤»¤Á»°ÃÊ½Å¡£°ì¤Î½Å¤Ë¤Ï¤ªÀµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½Ë¤¤ºè¤òÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Æó¤Î½Å¤Ë¤Ï¡¢¾Æµû¤äÆùÎÁÍý¤Ê¤ÉÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿ÉÊ¡¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢»°¤Î½Å¤Ï¡¢ÍÎÉ÷¡¦Ãæ²ÚÉ÷¤Î¤ªÎÁÍý¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A5¥é¥ó¥¯¤ÎµÜºêµí¤¹¤¾Æ¤Æù(350g)¤â¤·¤¯¤Ï¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤³ª(400g)¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤®¤ò¤ó ¤äËþÊ¸´Æ½¤¡ÖÍßË¾¤ª¤»¤Á¡×(21,060±ß)º¸:¤¹¤¾Æ¤Æù¥»¥Ã¥È/±¦:¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤³ª¥»¥Ã¥È
ÇØÆÁ¤ª¤»¤Á(17,820±ß)¤Ë¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÅÁÅý¿©ºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆùÎÁÍý¤ä¾Æµû¡¢¤¤ó¤È¤ó¤Ê¤ÉÏÂ¤Î´ÅÌ£¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö´Ý¤´¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë¥¥à¥ÁÆé¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£¤ª¤»¤Á¤ò°Ï¤ó¤À¸å¤ÎÃÄ¤é¤ó»þ´Ö¤ËÆé¤â³Ú¤·¤á¤ë"ÆóÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤"¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇØÆÁ¤ª¤»¤Á(ºÌË³Ú¡Ü´Ý¤´¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë¥¥à¥ÁÆé)¡×(17,820±ß)
¡ûÁá´ü¿½¹þ³ä°úÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤»¤ÁÁª¤Ó¤âÀáÌó°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áá³äÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë10ÉÊÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤ÁÆóÃÊ½Å(ÏÂÍÎ)¡×(ÄÌ¾ï²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê18,360±ß/Áá³ä²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê16,524±ß)¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈºÌ¤êË¤«¤ÊÏÂÍÎÀÞÃï¤ÎÉÊ¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆóÃÊ½Å¡£¹ë²Ú¤Ê¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤äÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤²Ü°Ð¤¢¤ï¤Ó¤Î»Ý¼Ñ¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤ÁÆóÃÊ½Å(ÏÂÍÎ)¡×(ÄÌ¾ï²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê18,360±ß/Áá³ä²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê16,524±ß)
¡Ö¤·¤Á½½Æó¸õ¡¦¥í¥¸¥¨¡¦ENGINE¡×´Æ½¤Ì¾Å¹¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)¤Ï¡¢ÏÂ¤Î½Å¤ò´Ý¤ÎÆâ¡Ö¤·¤Á½½Æó¸õ¡×ã·Æ£ÎÁÍýÄ¹¡¢ÍÎ¤Î½Å¤ò·ÃÈæ¼÷¡Ö¥í¥¸¥¨¡×¶â»Ò¥·¥§¥Õ¡¢Ãæ²Ú¤Î½Å¤ò¿À³Úºä¡ÖENGINE¡×¾¾²¼¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Á½½Æó¸õ¡¦¥í¥¸¥¨¡¦ENGINE¡×´Æ½¤Ì¾Å¹¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)
¡ÖµÀ¤ª¤ó¹¾¸ý´Æ½¤ °ª »°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê17,280±ß/Áá³ä²Á³Ê15,552±ß)¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤ÎÄêÈÖ¸¥Î©¤È¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤ò1ÈøÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤ªÆÀ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê»°ÃÊ½Å¤ª¤»¤Á¡£
¡ÖµÀ¤ª¤ó¹¾¸ý´Æ½¤ °ª »°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê17,280±ß/Áá³ä²Á³Ê15,552±ß)
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë ÏÂÍÎÃæ»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê24,840±ß/Áá³ä²Á³Ê22,356±ß)¤Ï¡¢ÏÂ¤Î½Å¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¤ª¤»¤Á¿©ºà¤È¡¢¤³¤Ï¤À¤«¤Ö¤éÏÂ¤¨¤ä½À¤é¤«¤¯¿æ¤¾å¤²¤¿Çò²ÖÆ¦¼Ñ¡£ÍÎ¤Î½Å¤Ë½½¾¡¥Ï¡¼¥Öµí¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ä¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡£Ãæ²Ú¤Î½Å¤ËÆÚ¤ò¹õÅü¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤Èòº¼Ñ¤¬Æþ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¤ª½Å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë ÏÂÍÎÃæ»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê24,840±ß/Áá³ä²Á³Ê22,356±ß)
Â¾¤Ë¤â¡¢µþÅÔÀ¶¿å¸Þ¾ò¡Ö¤Û¤Ã¤¿¡×´Æ½¤100ÉÊÌÜ¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê23,760±ß/Áá³ä²Á³Ê21,384±ß)¤ä¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤´¤Á¤½¤¦¸¦µæ½ê ÏÂÍÎÆóÃÊ½Å 8.5À£¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê25,920±ß/Áá³ä²Á³Ê23,328±ß)¡¢¡ÖÆüËÜ¶¶OIKAWA´Æ½¤ ±ã»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔÀ¶¿å¸Þ¾ò¡Ö¤Û¤Ã¤¿¡×´Æ½¤100ÉÊÌÜ¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê23,760±ß/Áá³ä²Á³Ê21,384±ß)
¡ÖÎ¾¹ñ¤´¤Á¤½¤¦¸¦µæ½ê ÏÂÍÎÆóÃÊ½Å 8.5À£¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê25,920±ß/Áá³ä²Á³Ê23,328±ß)
¡ÖÆüËÜ¶¶OIKAWA´Æ½¤ ±ã»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)
¡ÖµþÅÔ ¤·¤ç¤¦¤¶¤ó ÏÂÉ÷¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡ØÀé¼÷³Õ¡ÙÍ¿ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê35,640±ß/Áá³ä²Á³Ê32,076±ß)
¡ÖµþÅÔ ¤·¤ç¤¦¤¶¤ó ÏÂ¤Î¸Ä¿©¤ª¤»¤ÁÎÁÍý&¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê15,120±ß/Áá³ä²Á³Ê13,608±ß)
¡ÖµþÅÔ ¤·¤ç¤¦¤¶¤ó ÍÎÉ÷¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë ¥Î¥Ù¥ë¥ô¥£¥é¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê10,778±ß/Áá³ä²Á³Ê9,701±ß)
¡û¸·Áª¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¤»¤Á¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¤â
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤Á»°ÃÊ½Å(ÏÂÍÎÃæ)¡×(Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê32,184±ß¡¢ÂðÇÛ¤Ç¤ªÆÏ¤±33,184±ß)¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂÍÎÃæ»°ÃÊ½Å¤Ë¡¢òº(¤¢¤ï¤Ó)¤äÏÂµí¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢°¦ÃÎ¤ß¤«¤ïÆÚ¤Î¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¤Ê¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ª¤»¤Á¡£
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤Á»°ÃÊ½Å(ÏÂÍÎÃæ)¡×(Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê32,184±ß¡¢ÂðÇÛ¤Ç¤ªÆÏ¤±33,184±ß)
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤»¡×(11,880±ß)¤ä¡Ö¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤» ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×(11,880±ß)¡¢¤ª¤»¤Á°ìÃÊ½Å¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×(12,960±ß)¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ª¤»¤Á¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤»¡×(11,880±ß)
¡Ö¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤» ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×(11,880±ß)
¤ª¤»¤Á°ìÃÊ½Å¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×(12,960±ß)
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆÃÅµ
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç8Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£¡ÖÄ¶ÂçµÈ¡×¤Ï80,000±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖÂçµÈ¡×¤Ï10,000±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖµÈ¡×¤Ï2,026±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖÃæµÈ¡×¤Ï800±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡Ö¾®µÈ¡×¤Ï80±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖËöµÈ¡×¤Ï8±ßÊ¬ÁêÅö¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª¤»¤Á
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª¤»¤Á35ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
2026Ç¯¤Î¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢ºòÇ¯¤À¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤¡ÖÍßË¾¤ª¤»¤Á¡×¤ä¡ÖÇØÆÁ¤ª¤»¤Á¡×¡¢»Å½Ð¤·ÎÁÍý¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÎäÂ¢¤ª¤»¤Á3ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ª¤»¤Á¤äÌ¾Ìç¥Û¥Æ¥ë¡¢Ï·ÊÞÎÁÍýÅ¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤ª¤»¤Á¡¢»°±Û¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ª¤»¤Á¤Ê¤ÉÁ´35ÉÊ(ÎäÂ¢5ÉÊ¡¦ÎäÅà30ÉÊ)¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡û¹â¥³¥¹¥Ñ¡ÖÍßË¾¤ª¤»¤Á¡×¡ÖÇØÆÁ¤ª¤»¤Á¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
ÍßË¾¤ª¤»¤Á(21,060±ß)¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦µÀ±à¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¤®¤ò¤ó ¤äËþÊ¸¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª¤»¤Á»°ÃÊ½Å¡£°ì¤Î½Å¤Ë¤Ï¤ªÀµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½Ë¤¤ºè¤òÃæ¿´¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Æó¤Î½Å¤Ë¤Ï¡¢¾Æµû¤äÆùÎÁÍý¤Ê¤ÉÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿ÉÊ¡¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢»°¤Î½Å¤Ï¡¢ÍÎÉ÷¡¦Ãæ²ÚÉ÷¤Î¤ªÎÁÍý¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A5¥é¥ó¥¯¤ÎµÜºêµí¤¹¤¾Æ¤Æù(350g)¤â¤·¤¯¤Ï¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤³ª(400g)¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤®¤ò¤ó ¤äËþÊ¸´Æ½¤¡ÖÍßË¾¤ª¤»¤Á¡×(21,060±ß)º¸:¤¹¤¾Æ¤Æù¥»¥Ã¥È/±¦:¥Ü¥¤¥ë¤º¤ï¤¤³ª¥»¥Ã¥È
ÇØÆÁ¤ª¤»¤Á(17,820±ß)¤Ë¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÅÁÅý¿©ºà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆùÎÁÍý¤ä¾Æµû¡¢¤¤ó¤È¤ó¤Ê¤ÉÏÂ¤Î´ÅÌ£¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö´Ý¤´¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë¥¥à¥ÁÆé¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£¤ª¤»¤Á¤ò°Ï¤ó¤À¸å¤ÎÃÄ¤é¤ó»þ´Ö¤ËÆé¤â³Ú¤·¤á¤ë"ÆóÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤"¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇØÆÁ¤ª¤»¤Á(ºÌË³Ú¡Ü´Ý¤´¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë¥¥à¥ÁÆé)¡×(17,820±ß)
¡ûÁá´ü¿½¹þ³ä°úÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤»¤ÁÁª¤Ó¤âÀáÌó°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Áá³äÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë10ÉÊÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤ÁÆóÃÊ½Å(ÏÂÍÎ)¡×(ÄÌ¾ï²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê18,360±ß/Áá³ä²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê16,524±ß)¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÈºÌ¤êË¤«¤ÊÏÂÍÎÀÞÃï¤ÎÉÊ¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆóÃÊ½Å¡£¹ë²Ú¤Ê¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤äÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤²Ü°Ð¤¢¤ï¤Ó¤Î»Ý¼Ñ¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤ÁÆóÃÊ½Å(ÏÂÍÎ)¡×(ÄÌ¾ï²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê18,360±ß/Áá³ä²Á³ÊÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê16,524±ß)
¡Ö¤·¤Á½½Æó¸õ¡¦¥í¥¸¥¨¡¦ENGINE¡×´Æ½¤Ì¾Å¹¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)¤Ï¡¢ÏÂ¤Î½Å¤ò´Ý¤ÎÆâ¡Ö¤·¤Á½½Æó¸õ¡×ã·Æ£ÎÁÍýÄ¹¡¢ÍÎ¤Î½Å¤ò·ÃÈæ¼÷¡Ö¥í¥¸¥¨¡×¶â»Ò¥·¥§¥Õ¡¢Ãæ²Ú¤Î½Å¤ò¿À³Úºä¡ÖENGINE¡×¾¾²¼¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Á½½Æó¸õ¡¦¥í¥¸¥¨¡¦ENGINE¡×´Æ½¤Ì¾Å¹¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)
¡ÖµÀ¤ª¤ó¹¾¸ý´Æ½¤ °ª »°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê17,280±ß/Áá³ä²Á³Ê15,552±ß)¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤ÎÄêÈÖ¸¥Î©¤È¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤ò1ÈøÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¤ªÆÀ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê»°ÃÊ½Å¤ª¤»¤Á¡£
¡ÖµÀ¤ª¤ó¹¾¸ý´Æ½¤ °ª »°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê17,280±ß/Áá³ä²Á³Ê15,552±ß)
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë ÏÂÍÎÃæ»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê24,840±ß/Áá³ä²Á³Ê22,356±ß)¤Ï¡¢ÏÂ¤Î½Å¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¤ª¤»¤Á¿©ºà¤È¡¢¤³¤Ï¤À¤«¤Ö¤éÏÂ¤¨¤ä½À¤é¤«¤¯¿æ¤¾å¤²¤¿Çò²ÖÆ¦¼Ñ¡£ÍÎ¤Î½Å¤Ë½½¾¡¥Ï¡¼¥Öµí¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ä¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡£Ãæ²Ú¤Î½Å¤ËÆÚ¤ò¹õÅü¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤Èòº¼Ñ¤¬Æþ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¤ª½Å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë ÏÂÍÎÃæ»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê24,840±ß/Áá³ä²Á³Ê22,356±ß)
Â¾¤Ë¤â¡¢µþÅÔÀ¶¿å¸Þ¾ò¡Ö¤Û¤Ã¤¿¡×´Æ½¤100ÉÊÌÜ¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê23,760±ß/Áá³ä²Á³Ê21,384±ß)¤ä¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤´¤Á¤½¤¦¸¦µæ½ê ÏÂÍÎÆóÃÊ½Å 8.5À£¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê25,920±ß/Áá³ä²Á³Ê23,328±ß)¡¢¡ÖÆüËÜ¶¶OIKAWA´Æ½¤ ±ã»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µþÅÔÀ¶¿å¸Þ¾ò¡Ö¤Û¤Ã¤¿¡×´Æ½¤100ÉÊÌÜ¤ª¤»¤Á(ÄÌ¾ï²Á³Ê23,760±ß/Áá³ä²Á³Ê21,384±ß)
¡ÖÎ¾¹ñ¤´¤Á¤½¤¦¸¦µæ½ê ÏÂÍÎÆóÃÊ½Å 8.5À£¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê25,920±ß/Áá³ä²Á³Ê23,328±ß)
¡ÖÆüËÜ¶¶OIKAWA´Æ½¤ ±ã»°ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê22,680±ß/Áá³ä²Á³Ê20,412±ß)
¡ÖµþÅÔ ¤·¤ç¤¦¤¶¤ó ÏÂÉ÷¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡ØÀé¼÷³Õ¡ÙÍ¿ÃÊ½Å¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê35,640±ß/Áá³ä²Á³Ê32,076±ß)
¡ÖµþÅÔ ¤·¤ç¤¦¤¶¤ó ÏÂ¤Î¸Ä¿©¤ª¤»¤ÁÎÁÍý&¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê15,120±ß/Áá³ä²Á³Ê13,608±ß)
¡ÖµþÅÔ ¤·¤ç¤¦¤¶¤ó ÍÎÉ÷¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë ¥Î¥Ù¥ë¥ô¥£¥é¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê10,778±ß/Áá³ä²Á³Ê9,701±ß)
¡û¸·Áª¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ª¤»¤Á¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¤â
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤Á»°ÃÊ½Å(ÏÂÍÎÃæ)¡×(Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê32,184±ß¡¢ÂðÇÛ¤Ç¤ªÆÏ¤±33,184±ß)¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÏÂÍÎÃæ»°ÃÊ½Å¤Ë¡¢òº(¤¢¤ï¤Ó)¤äÏÂµí¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢°¦ÃÎ¤ß¤«¤ïÆÚ¤Î¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¤Ê¤É¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ª¤»¤Á¡£
¡ÖÈ¬É´É§ËÜÅ¹ ¤ª¤»¤Á»°ÃÊ½Å(ÏÂÍÎÃæ)¡×(Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê32,184±ß¡¢ÂðÇÛ¤Ç¤ªÆÏ¤±33,184±ß)
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤»¡×(11,880±ß)¤ä¡Ö¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤» ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×(11,880±ß)¡¢¤ª¤»¤Á°ìÃÊ½Å¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×(12,960±ß)¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤ª¤»¤Á¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤»¡×(11,880±ß)
¡Ö¤ª¤»¤ÁµÍ¹ç¤» ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×(11,880±ß)
¤ª¤»¤Á°ìÃÊ½Å¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×(12,960±ß)
¡û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆÃÅµ
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ½Ìó¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·¤ÎÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç8Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£¡ÖÄ¶ÂçµÈ¡×¤Ï80,000±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖÂçµÈ¡×¤Ï10,000±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖµÈ¡×¤Ï2,026±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖÃæµÈ¡×¤Ï800±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡Ö¾®µÈ¡×¤Ï80±ßÊ¬ÁêÅö¡¢¡ÖËöµÈ¡×¤Ï8±ßÊ¬ÁêÅö¤È¤Ê¤ë¡£