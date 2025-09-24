「再び不運をもたらす？」112億円男はPSでも守護神なのか　“背信投球”を続ける左腕に向けられる厳しい視線

背信投球を続けるスコットはポストシーズンでも守護神を務めるのか(C)Getty Images

ドジャースは現地時間9月23日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に4−5で逆転負けを喫した。

「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平は、投手として6回91球5安打無失点8奪三振と好投したが、7回以降に登板したリリーフ陣が4点差を守れず、9回は二死二塁からタナー・スコットがヘラルド・ペルドモに左翼へ適時打を浴び、まさかのサヨナラ負けとなった。

【動画】守護神スコットが粘れず…ペルドモにサヨナラ打を浴びたシーン

10月のポストシーズンを戦い抜き、再びワールドシリーズ制覇を目指すドジャースだが、崩壊状態のリリーフ陣を立て直さなければ、連覇の道は険しくなる。

米メディア『ClutchPoints』は、「ワールドシリーズ制覇の命運を握るドジャースの4人」を紹介。「もしコンフォートが打撃陣でドジャースにとって最も期待外れなFA選手だとしたら、タナー・スコットは投手陣で最も期待外れなFA選手だといえる」と指摘している。

スコットはパドレスから4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約でドジャースに加入したが、この日で防御率4.91、1勝4敗と期待外れの成績だ。同メディアも「ドジャースのブルペンを強化し、ライバルチームを弱体化させるべく獲得されたスコットだが、今季はクローザーとして考えうる限り最悪のシーズンを送っている」と紹介している。