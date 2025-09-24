余裕なく問われる佐々木朗希の“成否” 大谷翔平の6回8Kの快投を台無しにしたド軍中継ぎ陣を米記者も糾弾「大事な場面で脆弱」
この日も堪えきれずに打ち込まれたタナー(C)Getty Images
偉才の快投は勝利には結びつかなかった。
現地時間9月23日、ドジャースの大谷翔平は敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。6回（91球）を投げ、被安打5、無失点、8奪三振と好投。今季最長となるイニングを投げ切ってマウンドを後続に託したが、中継ぎ陣が打ち込まれ、チームはサヨナラ負けを喫した。
【動画】守護神スコットが粘れず…ペルドモにサヨナラ打を浴びたシーン
鉄壁を誇るはずだった中継ぎ陣がどうにも冴えない。この日も大谷の後を受けたジャック・ドライヤーが3点を失うと、エドガルド・エンリケスとアレックス・ベシアが何とか無失点でリレー。それでも最終回にマウンドに立ったタナー・スコットが2失点。二死までこぎつけたが、ヘラルド・ペルドモにド真ん中に入ったスライダーを打たれ、無念の敗戦投手となった。
どれだけ先発陣が好投しようと、中継ぎ陣が踏ん張りきれずに競り負ける。そんな悪循環が続くチームにあって、とりわけ顕著な存在となっているのが、守護神のスコットだ。昨年12月に4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約を締結した左腕だったが、オールスター休暇以降でパフォーマンスがガクッと低迷。投げたのはわずかに11イニングながら防御率は8.18。さらに9つの四球を与えており、自滅状態が続いているのだ。
今季のMLBで最多となる10度目のセーブ失敗となったタナー。頼みの綱であった守護神が戦力として機能しない現状に、現地記者からも厳しい声が飛ぶ。日刊紙『Los Angeles Times』のジャック・ハリス記者は「ドジャースがブルペンの序列を確立するのに苦労していることが本当に浮き彫りになっている」と指摘。「より信頼を置かれるはずだったベテランたちが明らかに苦戦していて、今シーズンから活躍するようになった若い投手たちも、大事な場面で登板した時には脆弱に見える」と打たれ弱い世界一軍団のブルペン陣を皮肉った。
現地時間9月24日の試合からは佐々木朗希が中継ぎとしてロースターに正式登録される予定となっている。まさに火の車となっているチームにあって、マイナーで調整を重ねた23歳の若武者がどのような存在となるか。その成否によっては、地区優勝の行方が揺らぐかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]