【ファミマ】高地栽培バナナ購入で「バナナ番長」JO1佐藤景瑚のトレカがもらえる! 首都圏でキャンペーン
ファミリーマートは9月25日、ファミマルの「高地栽培バナナパック」(289円)を購入で「Doleバナ活サポーター バナナ番長」JO1佐藤景瑚さんのトレーディングカードが先着でもらえるキャンペーンを、首都圏(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)のファミリーマートで順次開始する。
「バナナ番長」JO1佐藤景瑚
Doleはバナナを継続的に食べることで、健康に毎日を過ごす「バナ活」を推進している。ファミリーマートはこれに賛同し、9月25日10:00より、高地栽培バナナパックを1個購入ごとに、芸能界屈指のバナナ好きである佐藤景瑚(JO1)さんのDoleオリジナルトレーディングカード1枚を先着でプレゼントするキャンペーンを開始する。なお、同カードは数量限定のため、予定数がなくなり次第終了となる。また、店舗によっては10:00以降の展開となる場合や、取り扱いがない場合もある。
景品イメージ
ファミマルの高地栽培バナナは、標高500m以上で行われるバナナの栽培方法で、昼夜の寒暖差が大きいため、温暖な低地と比較してじっくりと成長する。時間をかけて成長するため、でんぷん質を多くたくわえ、もちもちとした食感でしっかり甘いバナナに育った。
「高地栽培バナナパック」(289円)
